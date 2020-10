El año pasado el gasto promedio era de de S/250 por persona, según calcula la CCL. | Fuente: Andina | Composición

El próximo 31 de octubre se celebrarán las festividades del Día de la Canción Criolla y Halloween, en medio de las restricciones impuestas para frenar los contagios de COVID-19 en el país.

Pese a que las reuniones sociales se encuentran prohibidas, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) calcula que este año los peruanos gastarán cerca de S/180 en estas fechas.

"Lo tradicional no se dará, pero se harán concursos virtuales con premios. Para esta fecha es solo darle un empuje a lo que ya se logró en octubre donde se cerrará en ventas a un 40% en comparación del mismo mes del año pasado", dijo Leslie Passalacqua, presidenta del Gremio Retail y Distribución de la CCL, a Perú 21.

El año pasado el gasto promedio fue de S/250 por persona. La ventas de disfraces y bebidas alcohólicas serán las más afectadas en estas fechas.

De acuerdo con Jorge Ochoa, presidente del gremio de la Pequeña Empresa de la CCL, este año la compra de disfraces y accesorios solo llegarán a un 10% a comparación al 2019.



Al respecto, Román Nazario, vicepresidente de la Cámara de Empresarios de Mesa Redonda, comentó que este año no hubo gran importación de productos para Halloween debido a la pandemia.

"Importación no hubo este año. Eso es definitivo, cero importación. No se ha comprado nada. ¿Por qué? Porque en abril lo único que se compró son productos sanitarios, gel, mascarillas, etc", idjo a RPP Noticias.

Para que los comercios tengan productos que vender por Halloween, debieron comprar en abril, pero no fue así, pues el dinero fue invertido para la compra de productos sanitarios.