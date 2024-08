Día Nacional de la Alpaca: ¿Cuánta fibra exporta el Perú?

Del total de despachos más de la mitad es materia prima y solo el 47.4 % era con valor agregado.

Hoy 1 de agosto se celebra el Día Nacional de la Alpaca, la fibra de este animal es muy versátil y valiosa a nivel mundial. Solo en los cinco primeros meses de este año, la exportación de este insumo sumó un total de US$ 89 millones, según la Gerencia de Manufacturas de la Asociación de Exportadores (ADEX).

ADEX informó que, lo exportado entre enero a mayo del 2024 fue 33 % más que el mismo periodo del año pasado (US$ 67 millones 108 mil).

Del total, es preciso detallar que el 47.4 % de envíos tuvo valor agregado y sumó US$ 42 millones 197 mil, un crecimiento de 20% respecto al año pasado (US$ 35 millones 176 mil). Estos despachos han registrado una tasa de crecimiento promedio anual de 23.5 % desde el 2020.

Los hilados (US$ 23 millones 762 mil) fueron el producto más importante, incrementando su demanda en 16.7% y acumulando el 56.3%. Le siguieron las prendas de vestir de punto (US$ 9 millones 180 mil), textiles del hogar (US$ 3 millones 608 mil), prendas de vestir de tejido plano (US$ 1 millón 473 mil), juguetes decorativos (US$ 1 millón 302mil), peletería (US$ 1 millón 166 mil), tejidos (US$ 1 millón 037 mil), entre otros.

En el caso de la materia prima, en estos 5 primeros meses del año se exportó por US$ 46 millones 805 mil, logrando un crecimiento de 46.5% respecto al 2023. Con el 89.3% del total de estos despachos, los tops (mechones de fibra lavada, cardada y peinada) se ubican en el primer lugar, con US$ 41 millones 807 mil. Le siguió la fibra en broza (US$ 4 millones 347 mil) y otros productos (US$ 650 mil 190).

¿A dónde fue la fibra de alpaca peruana?

Según datos de ADEX, China fue el destino más importante que compró la fibra de alpaca, las ventas a este país sumaron US$ 29 millones 428 mil, le siguió EE.UU. (US$ 16 millones 487 mil) e Italia (US$ 15 millones 512 mil). Los tres países adquirieron el 69% del total de exportaciones de productos elaborados a base de alpaca.

Suecia (US$ 5 millones 221 mil), Noruega (US$ 3 millones 253 mil), Reino Unido (US$ 2 millones 315 mil), Corea del Sur (US$ 2 millones 069 mil), Dinamarca (US$ 1 millón 557 mil), Bolivia (US$ 1 millón 296 mil) y Alemania (US$ 1 millón 082 mil) completaron el top ten.

Las principales empresas exportadoras de fibra de alpaca fueron Michell y Cía. S.A., Inca Tops S.A., Clasificadora de Lanas Macedo S.A.C., Nelana S.A.C., Incalpaca Textiles Peruanos de Export S.A., Pitata S.A.C., MFH Knits S.A.C., entre otros.

¿Qué regiones exportan más fibra de alpaca?

La región que exportó más fibra de alpaca y sus productos derivados fueron Arequipa (US$ 74 millones 304 mil), seguido de Lima (US$ 12 millones 604 mil). Con montos menores se posicionaron Puno (US$ 1 millón 226 mil), Junín (US$ 314 mil 896), Cusco (US$ 226 mil 484), Callao (US$ 131 mil 802), Huancavelica (US$ 110 mil 543), entre otras.