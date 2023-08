DiDi anuncia que se levantó bloqueo a sus aplicativos y usuarios ya pueden usar el servicio

DiDi, compañía que realiza servicio de taxi por aplicativo, anunció que desde este martes los usuarios ya pueden descargar su app en las distintas operadoras de internet y volver a utilizarlas luego de casi dos semanas de bloqueo.

“Queremos comunicar que a partir de hoy estamos de regreso, por lo que las distintas operadoras de Internet están habilitando nuevamente el acceso a nuestros aplicativos, y confiamos pronto estar activos en la totalidad de ellas”, indicó la empresa en un comunicado.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó el pasado 16 de agosto que había pedido el bloqueo a los aplicativos DiDi por ofrecer el servicio de taxi en moto, lo cual está prohibido debido a los altos índices de siniestralidad vial asociados a estos vehículos. Sin embargo, la compañía precisó que estos días estuvieron en coordinaciones con el MTC.

"Durante estos días hemos estado colaborando con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que los más de 150 000 repartidores y conductores sigan generando ganancias para sus familias y los más de 6 000 restaurantes registrados puedan recuperar sus ventas", agregó.

Por otro lado, DiDi anunció que los usuarios obtendrán un 20% de descuento en sus próximos viajes, mientras que los usuarios de DiDi Food tendrán hasta 3 cupones de envío gratis.



Presentan proyecto para regular taxis por aplicativo

La ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, presentó ante la Comisión de Constitución cuatro proyectos de decretos legislativos para regular el servicio de taxis por aplicativo. La propuesta busca que se inscriban en Sunarp, contar con RUC, estar domiciliadas en Perú y ser fiscalizadas por la Sutran.

"Estas empresas no están inscritas en Sunarp, no tienen RUC; ante un robo o algo que afecte la vida del pasajero no hay responsabilidad penal de los administradores, solo se culpa al conductor. También es el caso de la aplicación DIDI Moto, que infringió las leyes peruanas al ofrecer taxi en moto", indicó la titular del MTC en el Congreso.

Paola Lazarte planteó también en el grupo congresal regular la actividad de entrega de productos en motocicletas y trimotos, lo que permitirá una fiscalización y sanción por parte de las municipalidades. La ministra propuso en su proyecto legislativo la obligación de validar a diario la identidad del conductor antes de prestar el servicio y la aprobación de un protocolo de intervención entre la Policía y las comunas.