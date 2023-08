Ministra de Transportes presentó proyecto de ley para regular los taxis por aplicativo y delivery en moto

La ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, se presentó ante la Comisión de Constitución cuatro proyectos de decretos legislativos para regular el servicio de taxis por aplicativo. La propuesta busca que se inscriban en Sunarp, contar con RUC, estar domiciliadas en Perú y ser fiscalizadas por la Sutran.

"Estas empresas no están inscritas en Sunarp, no tienen RUC; ante un robo o algo que afecte la vida del pasajero no hay responsabilidad penal de los administradores, solo se culpa al conductor. También es el caso de la aplicación DIDI Moto, que infringió las leyes peruanas al ofrecer taxi en moto", indicó la titular del MTC en el Congreso.

Paola Lazarte planteó también en el grupo congresal regular la actividad de entrega de productos en motocicletas y trimotos, lo que permitirá una fiscalización y sanción por parte de las municipalidades. La ministra propuso en su proyecto legislativo la obligación de validar a diario la identidad del conductor antes de prestar el servicio y la aprobación de un protocolo de intervención entre la Policía y las comunas.

"No tenemos una regulación al respecto. Existe una alta incidencia de delitos bajo esta modalidad de transporte. Solo de enero a agosto de este año, se han registrado 7 482 casos contra el patrimonio y la vida de los ciudadanos en moto. Además, la falta de validación de la identidad del conductor lleva a que muchos se hagan pasar por servicio de delivery para cometer robos", señaló.

DiDi desactiva su servicio de taxi

La compañía DiDi anunció que su servicio de taxi en motocicleta ha sido desactivado de su plataforma móvil en Lima. Esto luego de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ordenara el bloqueo de su aplicación señalando que ese tipo de movilidad está prohibido.

"Hemos tomado la decisión de atender la determinación del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, por lo que desde el 17 de agosto el servicio de DiDi Moto fue desactivado de nuestra plataforma en la ciudad de Lima, a pesar de que consideramos que el servicio es acorde al marco legal vigente", se lee en un comunicado emitido por la empresa.

DiDi señala en su pronunciamiento que están abiertos al diálogo con las autoridades a fin de que las operadoras de internet reactiven su aplicativo muy pronto. Además, recalcan que su servicio contribuye "a la provisión de sustento de miles de personas".

"Hay un vacío en la ley"

Alfonso Flórez, director ejecutivo de la organización 'Transitemos', advirtió hace una semana que las empresas de aplicativos arguyen que solo son intermediarias de los transportistas, por lo que podrían evadir la normativa que impide el servicio.

"Hay un vacío en la ley (...) Está faltando reglamentación más clara y específica porque, como dicen ellos, no son una empresa de transportes sino una que hace intermediación", agregó.

Ante esta situación, propuso que se apliquen medidas referentes a las empresas de aplicativos como exigir que el registro de sus conductores afiliados sea presencial y que sean identificados con alguna calcomanía.

"Primero, que todo vehículo que presta el servicio (esté) bien identificado. En España, llevan una calcomanía especial que los identifica como taxis por aplicativo. (Además), tienen que llevar un registro, no puede ser que cualquiera se inscriba", señaló.