Adrianzén sobre posible aumento de sueldo a Dina Boluarte: "La presidenta no lo ha pedido ni promovido"

El primer ministro, Gustavo Adrianzén, señaló que el informe realizado por el MEF que recomienda un aumento de sueldo a la presidenta Dina Boluarte a 35 mil soles no es una "decisión afiebrada" sino que proviene de un análisis técnico. Además, descartó que este incremento lo haya solicitado la mandataria.

"Esto no ha sido el resultado de una decisión afiebrada, sino el resultado de un análisis que se ha hecho de todo un trabajo y metodología previa que se realiza desde Servir y el MEF, que desde ahí proviene dicha cifra, pero aprovecho para decir que es inexacto que la presidenta lo haya pedido ni promovido. Este es un proceso natural de cumplimiento de una ley. Esto está en el estudio, la presidenta no lo ha aceptado ni lo ha pedido, no le ha dicho a nadie 'aplíquelo'", manifestó en conferencia de prensa.

Adrianzén recordó que todos los ministros ganan más que la presidenta y que ella apenas cobra lo mismo que un director general de cualquier Ministerio, pese a tener todas las responsabilidades de Estado.

MEF hace aclaración

Por su parte, el ministro de Economía, José Salardi, recalcó que aún no se ha tomado una decisión en la PCM respecto de aumentar el salario de la presidenta Dina Boluarte. En ese sentido, indicó que su sector solo ha realizado un informe técnico.

"Hay una ley que tiene un estricto cumplimiento y un procedimiento determinado. El informe que se ha emitido es en marco de dicho procedimiento, no hay ninguna decisión tomada al respecto, simplemente, como bien se mencionó, son una serie de entidades que desde el año pasado están enviando la evaluación técnica del MEF", expresó el ministro.

Para Salardi, la remuneración que debe recibir el presidente es un debate técnico que se debe discutir a futuro. Sin embargo, negó que la medida sea para favorecer a la mandataria.

"Hoy en día la remuneración del presidente solamente supera en nivel a la de Bolivia en América Latina. Si uno mira internamente, y técnicamente, hace diez años se tomó la decisión de hacer un recorte sustancial de la remuneración presidencial y debemos tener en claro que el presidente es el jefe supremo, tiene una responsabilidad muy grande", acotó.