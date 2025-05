Defensor del Pueblo: "Por más que quiera, el Ministerio Público no podría denunciar a ningún presidente"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gutiérrez dijo que la institución encargada de investigar las presuntas infracciones constitucionales de Dina Boluarte es el Congreso. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se refirió en Prueba de Fuego de RPP TV a las investigaciones que le ha abierto el Ministerio Público a la presidenta Dina Boluarte. Al respecto, el funcionario dijo que, según un estudio elaborado por la entidad que dirige, estas son indebidas.

“Para el estudio que hemos presentado, sí, claro y contundente [las investigaciones son indebidas]. Y está respaldado, además, por una posición institucional histórica del mismo Ministerio Público. Son 18 fiscales de la Nación que han dicho que no se puede investigar a un presidente. […] Pero apenas se aprobó el año 93 la Constitución que está vigente ahora, todos los fiscales de la Nación han sido coherentes en su postura, que después del periodo se va a hacer [la investigación], pero eso no les limitó, por ejemplo, a hacer actos indagatorios, a recopilación de pruebas, pero que no dañara justamente la figura presidencial”, expresó.

En esa misma línea, al ser consultado sobre la presunta infracción constitucional a la que habría incurrido la jefa de Estado por un posible abandono de cargo en el ‘Caso cirugías’, Gutiérrez dijo que la institución encargada de investigar ello es el Congreso, más no el Ministerio Público.

“Por más que quiera, el Ministerio Público no podría denunciar ante el Poder Judicial a ningún presidente. Cuanto más lo que haría es, como lo ha hecho la anterior fiscal, permitir sus documentos al Congreso. […] Es más, el ámbito jurisdiccional parlamentario reemplaza al Ministerio Público y reemplaza en la instrucción al Poder Judicial. […] Cuando hablamos de acusar, al toque pensamos en el Ministerio Público, cuando acusar en esos términos constitucionales descritos en el 117, nunca habla del Ministerio Público. Acusar habla de la acusación constitucional, que es una figura del ámbito jurisdiccional parlamentario”, aseveró.

Sobre posible aumento de sueldo de Dina Boluarte: “No es oportuno”

El defensor del Pueblo también se pronunció sobre el posible aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte, luego que se conociera un informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que propone un incremento de salario de la mandataria de S/ 16 000 a S/ 35 568 mensuales. Al respecto, Josué Gutiérrez calificó ello como “inoportuno”.

“Vamos pidiéndole a este gabinete del señor Adrianzén que sea más empático con la población. […] Yo le pido a la presidenta que salga con un pequeño mensaje, un Twitter [que diga]: ‘yo no he pedido aumento de mi sueldo ni nada por el estilo. En estos momentos estamos luchando contra la corrupción, en estos momentos estamos luchando contra el narcotráfico y contra la minería ilegal, y las acciones que estamos tomando van a ser estas otras’”, señaló.

Sin embargo, Gutiérrez sí se mostró a favor de que “ningún funcionario debe ganar” más que el sueldo que actualmente percibe Boluarte.

“Yo creo que, si la figura es que la presidenta debe ganar más, yo creo que es suficiente con 15 600, como lo que se gana ahora. […] Pero usted revisa la planilla del Estado, [hay] funcionarios que ganan 40 o 50 mil soles. Un ministro está ganando más de 30 mil, o sea, más que la presidenta”, concluyó.