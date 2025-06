Eduardo Salhuana confirma que debate de la Ley MAPE se posterga hasta agosto: “Lo ideal sería verlo en el Pleno Ordinario”

Eduardo Salhuana, presidente del Congreso de la República del Perú, conversó con RPP y se refirió a la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), que según mencionó, es una "tarea compleja porque tienen aristas sociales, ambientales, económicos".

El presidente del Congreso sugirió que la Comisión de Energía y Minas "no ha tenido el tiempo y no habrá tenido la posibilidad de armar una cosa mucho más efectiva. En todo caso, no he leído el dictamen, vamos a revisar y veremos en ya en agosto porque ya se acabó la legislatura".

Debido a la importancia de evaluar la Ley MAPE y, al ser postergada hasta agosto, indicó que "una norma de esa naturaleza puede aprobarse en la permanente, porque no tiene reforma constitucional, no tiene temas tributarios de exoneraciones, no es una norma presupuestaria. En todo caso, el presidente de la comisión la presentará y lo que puede hacer es pedir una exoneración de publicación y de los trámites que corresponden y podemos verla en permanente".

Sin embargo, se le recordó que Diana Gonzáles, vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, alertó la posibilidad de que la Ley MAPE vaya a la Comisión Permanente, ya que se debatiría solo con voceros, no con los 130 congresistas; a lo que Salhuana indicó que "Tiene sus limitaciones. Yo estoy a favor de que haya discusión porque en el debate se enriquece el proyecto. Lo ideal sería verlo ya en agosto, en el pleno ordinario".

Asimismo, enfatizó la necesidad de un consenso para formalizar el sector, ya que la situación actual no puede continuar: "Hay mucho daño ambiental, hay sectores que no tributan como corresponde, no se utilizan equipos y maquinarias totalmente desfasados y hay una precariedad enorme en ese sector y la ilegalidad obviamente también está por ahí rondando", alertó.

Una crítica a la Ley de Topes a las Tasas de Interés

Respecto a la ley que busca establecer topes a las tasas de interés, el Presidente del Congreso expresó su desacuerdo, señalando que los efectos serían contrarios a lo esperado por sus promotores.

"El tope la tasa de intereses no es beneficioso. Creo que tiene un efecto contrario al que sus autores han pensado al inicio", afirmó Salhuana.

Diversos gremios y entidades como la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y el Banco Central de Reserva (BCR) han manifestado su preocupación.

Salhuana detalló que la medida podría terminar "encareciendo el crédito y empujar a los bancos a calificar mucho mejor a sus clientes". Esta situación dejaría "de lado, sobre todo, los pequeños y microempresarios que tienen que recurrir a las cajas, que no está mal, sino que pueden caer en estos sistemas de gota a gota y otros que lindan extorsión", explicó, basándose en lo señalado por expertos en la materia.