El próximo año la economía peruana crecerá entre 2% y 3% según diversos analistas. | Fuente: Andina

En Latinoamérica el Perú es el segundo país más pesimista sobre su economía, según el estudio End of The Year Survey (EoY) de The Gallup International Asociation (GIA).

Esta posición se obtuvo luego de que un 44% de peruanos consideró que el 2022 será un año de dificultad económica si se compara con el 2021.

Los resultados solo son poco menos pesimistas que los registrados en Argentina, país que se encuentra en el primer lugar debido a que el 47% de sus ciudadanos cree que será un año difícil para la economía.

En este caso se estima que Argentina tendrá este año un rebote de 8.6%, luego de una caída económica de 9.9% debido al coronavirus.

Mientras que, según analistas de Focus Economics, para el 2022 se espera que la economía argentina tenga una expansión de 2.3%.

Para Perú el crecimiento económico de este 2021 sería de 13%, pero los analistas advierten que para el 2022 solo se crecería entre 2% y 3%.

La cifra de crecimiento, que es menor a los 4.8% proyectados en el Marco Macroeconómico del Ministerio de Economía, se daría ante un deterioro de la inversión privada, lo cual golpea la generación de empleos y la reducción de la pobreza.

¿Cuál es la proyección para Latinoamérica?

El estudio indica que el 30% de latinoamericanos considera que el 2022 será un año de prosperidad económica.

Pero, para un 37% de ciudadanos de Latinoamérica el próximo año será un periodo difícil para la economía.