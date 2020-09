Canatur indica que los hoteles solo lograron alcanzar el 35% de ocupabilidad con las repatriaciones de peruanos debido a la pandemia. | Fuente: Andina

El sector turismo, gremio en el que se encuentran miles de negocios, es uno de los más afectados por la crisis causada por la pandemia de COVID-19.

Entre los negocios más afectados en el sector están los hoteles. La Cámara Nacional de Turismo (Canatur) calcula que un 30% de hoteles pequeños y hostales ya cerraron ante la paralización de estos meses.

De acuerdo con Carlos Canales, presidente de la Canatur, hacia fines de este 2020 serían un 50% de los hoteles los que cerrarían si la situación se mantiene.

Con el próximo reinicio de vuelos internacionales, se espera no solo la llegada de peruanos repatriados, sino también el ingreso de personas que tengan negocios en el país.

"De acá hasta marzo del próximo año vamos a tener ese tipo de turistas que vienen por negocios, por misiones, por trabajo", indicó Canales a Perú 21.

Sin embargo, esto no reactivaría del todo a las empresas hoteleras.

"Nosotros trabajamos en un 98% con el turismo internacional y, mientras no haya ese tipo de turista, no hay negocio. Es más, así lleguen los vuelos internacionales, eso no te garantiza que vendrán las personas", indicó Patricio Zuconni, de Ananay Hotels.

En el 2019 la ocupabilidad de hoteles en el Perú era del 70%, según Canatur. Esta era una de las cifras más altas en la región.

Hospedajes sí pueden funcionar A medidados de julio el Gobierno aprobó el protocolo para la reapertura de hostales y establecimientos de hospedajes no clasificados. Para abrir, los hosteles deberán elaborar el "Plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo" y clasificar los puestos de sus trabajadores según el nivel de riesgo que puedan tener. Para mayor información acerca de los protocolos que deben cumplir puede revisar en el siguiente enlace.