Cotización de la liga peruana supera en valor a la venezolana

El campeonato peruano es uno de los más baratos de la región | Fuente: Andina

El torneo nacional estaría cotizado en más de US$ 100 millones 428 mil, según información de Transfermarkt. Superando en valor solo a la liga venezolana.

La lista viene encabezada por la liga brasileña, El Brasileirao con una cotización aproximada de mil millones de dólares, y la argentina, la Superliga con más de US$ 926 millones, debido al gran mercado obtenido con las competiciones.

La liga Aguila, originaria de Colombia, se posiciona en el tercer lugar. Paso de valer US$ 152,8 millones en el 2016, a un estimado de US$ 338 millones desde el 2018. Mientras que sus jugadores más valorados, Germán Cano y Wuilker Fariñez, se cotizan en US$ 3,4 millones cada uno.

Por otro lado, la liga ecuatoriana tiene un valor aproximado de US$ 185 millones, una diferencia de US$ 123 millones con Colombia. Su futbolista de mayor costo, Brayan Angulo, vale US$ 2.85 millones, según cifras de la web.

El ranking es completado por la liga chilena con cifras de US$ 176,6 millones por sus 16 equipos.

En los últimos lugares se encuentra el campeonato uruguayo, cotizado en US$ 121,2 millones, la liga peruana, cuyo valor ha caído en los últimos tres años, y la liga venezolana, valorada en US$ 88 millones aproximadamente.