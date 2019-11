El Gobierno no va a privatizar Sedapal , afirma Francisco Dumler

El decreto supremo regula la participación accionaria de empresas privadas en las compañías públicas que estén bajo el ámbito del Fonafe. | Fuente: ANDINA

Sedapal no se privatizará. El presidente del directorio de la empresa estatal de agua potable, Francisco Dumler, aseveró que la compañía no será vendida.

No se venderá



El jueves 28 de noviembre el Sindicato de Trabajadores de Sedapal (Sutesal) realizará una nueva marcha en contra el Decreto Supremo N°214-2019-EF que el Gobierno aprobó a mediados de este año.

Los sindicalizados exigen la derogatoria del mecanismo legal pues permite que las empresas bajo el ámbito del Fonafe que cuenten con 30% a más de participación accionaria privada podrán exceptuarse de una serie de controles del Estado, es decir según ellos, la privatización se concretaría.

"No, en este momento estamos por iniciar directorio y nos vamos a pronunciar sobre ese tema y porqué no vamos como Sedapal a proceder en tal dirección (poner a la venta las acciones). El directorio hoy se va a pronunciar que no va a hacer uso de ese decreto supremo", sostuvo en Ampliación de Noticias.

Obras más ágiles

El titular de Sedapal agregó que la entidad estatal orientará susesfuerzos en, por ejemplo, lograr reducir la entrega de los proyectos.

"Actualmente Sedapal demora 10.4 años en entregar un proyecto, y este es probablemente uno de los principales problemas que causa conflictividad con la población", comentó en RPP Noticias.