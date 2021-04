Según el estudio, se espera que la primera ronda de vacunaciones contra el COVID-19 alcance al 70% de la población mundial a fines del 2022. | Fuente: Reuters

Un reporte de la compañía de datos de salud IQVIA proyecta que el gasto global en vacunas contra la COVID-19 ascendería a US$ 157,000 millones hasta el 2025 ante los masivos programas de inmunización se realizarán.

Este alto monto también se verá impulsado por la necesidad de "dosis de refuerzo" de la vacuna cada dos años.

Solo para este 2021, con la primera ronda de vacunaciones, se espera que el gasto sea de US$ 54,000 millones debido a que las campañas de vacunación están activas en todo el mundo.

El estudio de IQVIA Holdings espera que con la primera ronda de vacunaciones contra el COVID-19, se alcance al 70% de la población mundial a fines del 2022.

Se estima que el gasto anual en vacunas descienda hasta llegar a US$ 11,000 millones en el 2025, pues según Murray Aitken, vicepresidente senior de IQVIA, la creciente competencia y los volúmenes de vacunas causarán una disminución de sus precios.

Con el reporte, se estima que el gasto previsto en vacunas contra el coronavirus representan el 2% de los casi US$ 7 billones que se calcula que se desembolsarán en todas las medicinas recetadas hasta el 2025.

"Si bien las vacunas contra la COVID-19 tendrán un costo de US$ 157,000 millones en los próximos años, ese es un pequeño precio que se pagará en relación al costo humano de la pandemia", dijo Aitken.

El informe señala que si la pandemia no hubiera ocurrido, y por ende no se requerirían vacunas contra la enfermedad, se estima que el gasto total en medicamentos hubiera sido de US$ 68,000 millones entre el 2020 y 2025.

(Con información de Reuters).