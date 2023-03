Los avicultores ya habían advertido que el precio del pollo podría subir a S/ 15 el kilo. | Fuente: Andina

El precio del pollo enfrentaría nuevas alzas debido a las intensas lluvias que vienen generando inundaciones y afectando a diversas regiones.

Según el representante de los Avicultores del Sur (Avisur), Alex Jerí, señala que el posible incremento se daría porque las inundaciones han generado pérdidas en la producción.

"Los fenómenos naturales han afectado a varias empresas. En el norte tenemos que en Chepén, gallinas de postura se han inundado, en Trujillo tenemos empresas afectadas, y los pocos pollos que se han salvado están imposibles de comercializar", comentó a RPP.

El vocero del gremio señala que esta situación se suma a otros impactos como el desabastecimiento de soya por los bloqueos y la gripe aviar.

"Hay demanda, pero no hay oferta y no va a haber tampoco por todas estas cosas que se han ido dando y eso hace que varíe el precio, no queremos que se dispare, son cosas circunstanciales que no podemos controlar", expresó.

Jerí agrega que las autoridades están demorando la vacunación de aves contra la gripe aviar, situación que ya había llevado a la pérdida de varias aves de granja.

Anteriormente la Avisur advirtió que el precio del pollo podría llegar a S/ 15 en abril debido a los impactos que vienen enfrentando los avicultores, que solo con la gripe aviar habrían perdido alrededor de medio millón de gallinas.

Por ahora los datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) indican que el kilo de pollo se vende a S/ 12.79 en los mercados minoristas de Lima Metropolitana.

En tanto, en Piura la Cámara de Comercio y Producción de la región señala que el pollo se vende a entre S/ 14 y S/ 16 el kilo, mientras que la jaba de 30 huevos está S/ 19.