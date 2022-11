La empresa Enel es productora y distribuidora de energía eléctrica y de gas. | Fuente: Enel

Esta semana la compañía italiana Enel anunció su salida del Perú, Argentina y Rumanía a partir del 2023.

El anuncio al mercado peruano se detalló a través de un hecho de importancia registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), donde el grupo empresarial indicó que la decisión se dio a conocer en el evento Capital Markets Day.

"Mediante la presente Enel Distribución Perú S.A.A. cumple con informar que en la fecha nuestra sociedad matriz Enel S.p.A. ha llevado a cabo el evento denominado “Capital Markets Day”, en el que presentó su plan estratégico para el período 2023 – 2025. En dicho evento, entre otros aspectos, anunció como parte de su estrategia la intención de salir del mercado peruano", indicaron en su comunicado.

En la estrategia de la empresa también contemplan la venta de su portafolio de gas natural en España, la venta de su negocio de distribución eléctrica en Brasil y su retiro de “activos renovables menores no vinculados a bases de clientes importantes”.

Pero, ¿exactamente por qué Enel decidió salir del mercado peruano?

La compañía sostiene que esta decisión es parte de la estrategía global que tienen para reducir la deuda de la empresa y optimizar su cartera de negocios.

El CEO de Enel, Francesco Starace, señaló que la salida responde a que la compañía ha alcanzado una posición estable de crecimiento y no pueden invertir mucho más por diversas razones en el país.

"La razón de la venta es que hemos alcanzado una posición estable de crecimiento. No podemos invertir mucho más en el país por diversas razones, por lo tanto, no es un juicio sobre si nos gusta o no Perú, pero hemos terminado lo que teníamos que hacer ahí y no hay mucho más que hacer comparado con otros lugares", dijo recientemente.

Otro motivo de Enel para reducir sus inversiones es la crisis energética global generada por la guerra entre Rusia y Ucrania, por lo que buscan reducir su deuda para el financiamiento de nuevas inversiones.

Enel espera reducir su deuda en alrededor de 21 mil millones de euros al 2024.

"Al final del período del plan, el grupo espera ser más ágil, centrándose en sus países principales (core countries), con una reducción esperada en la fuga de minorías y una mejora significativa en las métricas crediticias", indican.

Cabe mencionar que, según Bloomberg, Enel está luchando con el aumento de deuda después de una oleada de adquisiciones para impulsar la producción de energía renovable.