La ralentización económica, la inflación y la pandemia, ha generado un ambiente complicado para los trabajadores. Sin embargo, pese a la escasez de empleo, las personas todavía buscan un puesto adecuado a sus exigencias.

El vigésimo informe de Workmonitor de Randstad reveló que las expectativas y prioridades de los trabajadores aumentaron, según el testimonio de 35 000 empleados en todo el mundo.

Vale decir que, si bien los trabajadores buscan un empleo equitativo, el cual les brinde tiempo para compartir con su familia, en estas circunstancias complicadas, también "valoran un empleo seguro y financieramente estable", precisó el informe.

¿Qué buscan los trabajadores?

Seguridad en el emplo. Esta es una de las principales preocupaciones para los trabajadores en este tiempo de recesión mundial. Según las estadísticas, el 37 % de los empleados les preocupa perder su empleo y a más de la mitad les inquieta la seguridad laboral.

Aunque la situación fue variable para una gran mayoría que se siente "segura de alguna manera", mientras que la cuarta parte consideró que su situación mejoró en el último medio año; No obstante, el 23% de los encuestados se plantea trabajar más horas para hacer frente al elevado coste de la vida.

La preocupación crece más en los trabajadores de América Latina, donde el 60 % teme perder su empleo.

Equilibrio personal y laboral. El 61 % de personas no aceptarán un puesto laboral que altere su vida familiar, sobre todo en personas entre 18 y 34 años.

Además, al 34 % de los encuestados les desanima trabajar en un ambiente hostil, mientras que el 48 % abandonaría su empleo si este "le impidiera disfrutar de su vida".

Sin jubilación. Los factores económicos obligaron a las personas mayores a retornar a la actividad laboral. Se ha producido un descenso significativo en el número de personas que tienen previsto jubilarse antes de los 65 años, que ha pasado del 61% en 2022 al 51% este año.

Expectativas. El alto costo de vida provocó que varios trabajadores acudan a sus empresas a buscar financiamientos; además de aumentos de sueldo. El 39% de ellos solicita aumentos salariales fuera de su periodo habitual de revisión salarial.

Además de la seguridad financiera, los trabajadores buscan flexibilidad laboral. Aquí, el 45 % de trabajadores tienen horarios adaptados, pero el 40 % prefiere híbridos o a distancia.

Pertenencia. Las circunstancias de estos últimos tres años hicieron que el trabajador reevalúe sus propósitos de vida, por ello, no dudarían en abandonar sus empleos si no se sienten a gusto.

De los encuestados, el 54% afirma que dejaría su trabajo si no se sintiera a gusto en una empresa. Y la mayoría cree que es importante que los valores de la empresa coincidan con los suyos propios: el 42% afirma que no aceptaría un trabajo si no fuera así.