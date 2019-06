El OSIPTEL recordó que equipos subestándares solo funcionarán hasta el 5 de abril de 2020. | Fuente: GETTY

Este domingo 30 de junio las empresas operadoras de telefonía móvil bloquearán un millón 500 mil celulares con códigos IMEI inválidos como medida para prevenir y combatir el comercio ilegal de equipos robados, informó el organismo regulador, Osiptel.

Este es el tercer bloqueo masivo que se realiza el 2019, el primero fue en abril y el segundo en mayo. Esta medida forma parte de las acciones de prevención y combate del comercio ilegal de equipos robados del Gobierno emprendidas desde setiembre del año pasado.

El cronograma para el bloqueo de celulares con IMEI inválidos, aprobado por el Osiptel y el Ministerio del Interior (Mininter) continúa el 30 de julio (919 mil 829).

En abril y mayo se inutilizaron 3 millones de celulares y solo se registraron 497 cuestionamientos de bloqueo. El objetivo hacia fines de julio es sacar del mercado 5.4 millones de terminales móviles de procedencia ilícita.



¿Qué es el IMEI y cómo averiguo el de mi celular?

El IMEI es un código único de 15 dígitos numéricos que identifica a un teléfono celular de manera única y exclusiva a nivel mundial. Está impreso (IMEI físico) en la parte posterior del equipo (detrás de la batería), en la bandeja de la SIM Card, o en otros casos grabado en la parte posterior del equipo. El IMEI también se puede obtener digitando en el celular *#06#. El número que aparece en la pantalla (IMEI lógico) debe coincidir con el impreso.

Si el IMEI físico no coincide con el IMEI lógico significa que el teléfono celular tiene un IMEI alterado (Clonado, inválido o duplicado).

¿Qué hago si he recibido el SMS indicando que van a bloquear mi celular?

Si recibiste un mensaje de texto (SMS) indicando que tienes un celular con IMEI inválido que será bloqueado, debes verificar si el IMEI indicado en el SMS corresponde al del celular que vienes utilizando en la actualidad. Para saber el número de IMEI marca el *#06#:

a. Si el IMEI que figura en tu celular es distinto al del SMS, entonces el celular que vienes utilizando no se afectará. El celular a ser bloqueado es uno alterado que utilizaste recientemente.

b. Si el IMEI del SMS que te han enviado es el mismo que figura en tu celular, entonces tu celular posee un IMEI inválido.

c. No se pedirá que devuelvas el celular con IMEI inválido ni se suspenderá el servicio, pero el equipo dejará de funcionar indefinidamente.

Las quejas

Aunque la cifra de equipos bloqueados a la fecha asciende a tres millones, solo se registraron 497 casos de cuestionamientos de bloqueo. La empresa Telefónica recibió 357 cuestionamientos y desbloqueó 118 equipos, Claro registró 98 cuestionamientos y desbloqueó 31; Bitel recibió 21 y no desbloqueó ninguno, Entel tuvo 21 y desbloqueó uno.

El cuestionamiento de bloqueo es un procedimiento mediante el cual el usuario puede solicitar el levantamiento del bloqueo de su equipo, siempre que pueda probar que el IMEI físico de su celular coincide con el IMEI lógico. Para ello, debe acercarse a la empresa operadora con su equipo, su chip y su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Para acceder a mayor información sobre el bloqueo de IMEI inválidos pueden ingresar a: https://sociedadtelecom.pe/bloqueo-ya/.