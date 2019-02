Muchos emprendedores y empresas pueden optar por adquirir un Sistema de Emisión Electrónica, para así facilitar las transacciones con sus clientes. | Fuente: DIFUSIÓN

A partir del primero de marzo, todos los principales contribuyentes que utilicen un Sistema de Emisión Electrónica (SEE) se verán obligados a contratar un Operador de Servicios Electrónicos (OSE), para que se encargue de la verificación de sus comprobantes de pago electrónicos.

Esta medida se suma a otras que buscan lograr que se extienda el uso de facturación electrónica, para así disminuir el uso de papel, agilizar la tributación, fomentar la migración digital de las empresas y reducir la informalidad.

El proceso de migración a la facturación electrónica, normalmente, no es inmediato. Para hacerlo, hay distintos requisitos y factores a tener en cuenta, principalmente para agilizar el traslado, señaló Renzo León Velarde, gerente general de Digiflow, un servicio web de Facturación Electrónica, quien comparte estos requisitos:

Hardware de calidad

Esencial para cualquier negocio, una buena computadora facilita la elaboración de cualquier tipo de documento, ya sea un comprobante de pago u otro tipo de archivo. Para facturar electrónicamente, no es necesario contar con una computadora de última generación, pero sí es importante que la PC o Laptop tenga la capacidad suficiente para almacenar todos los documentos de la empresa, ya sea con hojas de cálculo o con un ERP, que es el sistema de gestión de información de la empresa, donde se almacenan datos como la producción, logística, contabilidad, etc.

Internet constante

No es indispensable contar con el Internet de mayor velocidad en el mercado, sino más bien contar con una conexión estable y constante. Esto se debe a que el proceso de verificación de documentos es continuo, y una desconexión podría desacelerar el proceso. Sin embargo, esto no es de preocuparse, ya que la información queda almacenada en la nube y no corre riesgo de perderse ni de ser hackeada.

Migración temprana

Todos los emprendedores pueden facturar electrónicamente desde el portal de Sunat. Sin embargo, para aligerar la carga de trabajo, un emprendedor puede emitir comprobantes de pago electrónico con apoyo de un tercero, que se encargue tanto de la emisión como de la verificación de los documentos.

Para ello, es importante tener en cuenta que el proceso de migración dura entre 30 y 45 días, dependiendo del ERP del contribuyente, por lo que es importante hacer el cambio con tiempo. Hacerlo cerca a la fecha límite podría generar gastos adicionales.

Análisis de opciones

Es importante identificar al operador de servicios electrónicos que mejor se adecúe a tus necesidades.