Esta ONG examinó país por país todo flujo financiero hacia el extranjero destinado a evadir impuestos. | Fuente: Reuters

La evasión fiscal, de empresas o personas, cuesta cerca de US$ 427,000 millones a las finanzas públicas a nivel mundial, según revela un informe de Tax Justice Network.

La ONG realizó este estudio analizando cada país de los que se evade impuestos enviado el dinero a paraisos fiscales.

Según concluye, los países ricos son los principales responsables de una evasión que tiene mayor impacto en los países pobres.

De los US$ 427,000 millones de impuestos perdidos, unos US$ 245,000 millones son de empresas y US$ 182 de personas particulares.

Las multinacionales pagarían menos impuestos debido a que desplazan cerca de US$1,38 billones a países con paraísos fiscales o de baja imposición.

Mientras que las personas naturales transfieren más de US$ 10 billones en la evasión de impuestos.

Se estima que en los países que pierden más dinero son lo de mayores recursos económicos.

En América del Norte se pierden US$ 95,000 millones al año y en Europa alrededor de US$ 184,000 millones. Estas cifras solo rondan entre el 5.7% y 12.6% de sus presupuestos en salud.

En los países menos desarrollados económicamente se pierde menos, pero hay un mayor impacto.

En América Latina y África el dinero perdido en impuestos representa entre el 20.4% y el 52.5% de sus presupuestos destinados a salud.