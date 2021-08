Ex ministros rechazan propuesta de que el Ministerio de Cultura incluya al sector turismo

Los ex titulares del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) señalan que esta medida busca “desaparecer el Mincetur”. | Fuente: Andina

El titular del Ministerio de Cultura (Mincul), Ciro Gálvez, presentará un proyecto de ley para que su cartera incluya al sector turístico, que actualmente está encargado al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

“En mi calidad de titular de Cultura, estoy preparando un proyecto de ley para que en el futuro este ministerio se llame Ministerio de las Culturas y Turismo, porque casi el 100% de ingresos del turismo provienen del Patrimonio Cultural”, anunció durante la inauguración del VIII Congreso Nacional de Arqueología.

Ante esto, doce de los ex titulares del Mincetur expresaron su rechazo por esta propuesta, afirmando que se busca “desaparecer el Mincetur”.

“Los ex ministros, rechazamos la propuesta de eliminar el Mincetur y diluir sus funciones en otros despachos ministeriales que deberían concentrarse en los encargos que ya tienen”, indicaron a través de un comunicado.

Los ex funcionarios piden al presidente Pedro Castillo de desistir de esta propuesta, pues señalan que detener el trabajo técnico que viene realizando el Mincetur "es un atentado contra el futuro del país, el dinamismo exportador y turístico regional, afectando a los más pobres del Perú".

Según argumentaron en su comunicado, el Mincetur ha logrado impulsar las exportaciones de US$ 6.9 mil millones a US$ 55 mil millones en 20 años, además de incrementar el turismo receptivo e interno.

Los ex ministros indican que en el 2000 se recibieron 793 mil turistas que generaron US$ 911 millones, y hasta antes de la pandemia estas cifras evolucionaron a 4,4 millones de viajeros que generaron US$ 4,784 millones, aportando 4% del PBI.

El comunicado fue firmado por Raúl Díez Canseco, Eduardo Ferreyros, Edgar Vásquez, Alfedro Ferrero, José Luis Silva Martinot, Rocío Barrios, Mercedes Aráoz, Magali Silva Velarde, María Seminario, Martín Pérez, Rogers Valencia y Claudia Cornejo.