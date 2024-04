Exgerente general de Petroperú es demandado por daños generados a la entidad y denuncia maniobras de 'cofradías' internas

En conversación con Ampliación de Noticias en RPP, el exgerente general de Petroperú, Fernando de La Torre refirió que esta demanda que enfrenta responde a una maniobra de las 'cofradías' al interior de Petroperú para silenciar sus denuncias sobre ciertos eventos y cifras, tanto en el proyecto nueva refinería de Talara como en recurrentes actividades como las compras de hidrocarburos y la contratación de seguros.

"Las cofradías son grupos que existen al interior de Petroperú que vendrían a ser equivalentes a organizaciones criminales de trabajadores que tienen sus propios negocios al interior y entre ellos se protegen. En el año 2010, fui invitado a incorporarme como gerente de estudios económicos, acepté y me llamaron a una entrevista privada -voy a omitir el nombre de esta funcionaria- y me dijeron que si yo me integraba a Petroperú tenía que respetar ciertas normas de conducta y esa era que si yo veía algo que estaba mal, o me unía a eso o guardara silencio. Yo le dije que yo no trabajaba de esa manera ya l día siguiente me retiraron del cargo", indicó.

El exgerente de la empresa estatal prefirió no mencionar el nombre de dicha funcionaria, pero aseguró que era una persona encargada de una gerencia, en ese entonces.

Previa a la demanda que le interpusieron, le plantearon una invitación para conciliar debido a que en octubre 2011 a marzo 2022 se tomaron decisiones de inventario y precios que afectaron el performance de la empresa de abril 2022 a diciembre 2022.

Pérdidas en la empresa no habrían sido durante su gestión

Las cifras muestran que, de octubre a diciembre del 2021, la empresa generó $ 110 millones de utilidad, y en el siguiente trimestre generó nuevamente $ 110 millones. Sin embargo, indicó que la nueva administración cierra el 2022, con $ 270 millones de pérdida y adjudican la responsabilidad debido a un mal manejo de inventario y precios.

La demanda judicial que enfrenta es de $ 214 millones por daños generados a la empresa como resultado de las decisiones tomadas entre octubre 2021 y marzo 2022, cuando este recién se incorpora a la Gerencia de Finanzas en febrero del 2022 y culmina su cargo en marzo 2022. Sin embargo, lo hacen responsable de las pérdidas ocasionadas.

"Si miramos las cifras a diciembre de 2023, la empresa tiene un déficit de capital de trabajo 2500 millones de dólares. Y eso, después de haber recibido en el 2022, 2300 millones de dólares que es el 1 % del PBI, no me cabe en la cabeza cómo puede tener un año más tarde un hueco de 2500. Es absolutamente imposible de comprender", indicó.

Según refiere La Torre, los inventarios y los precios en Petroperú se fijan de manera semanal bajo la responsabilidad del área de planeamiento, sin embargo, dicha área no está involucrada en la demanda.

"Finanzas tiene absolutamente nada que ver ni con precios ni con inventarios, sin embargo, yo estoy involucrado en esa demanda. No está el gerente financiero que estuvo de octubre de 2021 a marzo de 2022, solo estoy yo. Este es un intento para silenciarme", denunció.