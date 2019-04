Los envíos de esta especie crecieron sostenidamente hasta el 2017. Se incrementó 7% en el 2014 (US$ 2 millones 175 mil), 25% en el 2015 (US$ 2 millones 709 mil), 7% en el 2016 (US$ 2 millones 887 mil) y 54% en el 2017 (US$ 4 millones 347 mil).