En junio del 2021, las exportaciones peruanas alcanzaron los 3,848 millones de dólares | Fuente: Andina

Las exportaciones peruanas alcanzaron los US$ 24,439 millones durante el primer semestre del año, un récord histórico, según informó el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Roberto Sánchez.

En los primeros seis meses del año se lograron exportaciones 47% mayores a las registradas durante el 2020, el nivel más alto comparado con todos los primeros semestres de años anteriores.

Los envíos de productos tradicionales fueron de US$ 17.215 millones, un 50.4% mayor que antes; y las no tradicionales lograron US$ 7.224 millones, un 40.7% más.

“En el primer semestre del año, todos los sectores del país elevaron sus exportaciones, siendo los más dinámicos el negocio pesquero, el cual registró un crecimiento de 119%; el textil, que registró un crecimiento de 87%; y el metalúrgico, que presentó un crecimiento de 117,5%”, dijo el ministro de comercio.

Agregó que este aumento en las cifras se debió a los mayores precios, la recuperación sostenida de la producción y la oferta exportable nacional.

Ante estos avances, el titular del Mincetur señaló que el gobierno busca que estos importantes resultados puedan traducirse en más oportunidades y mayores puestos de trabajo.

“Para ello es importante intensificar las relaciones con nuestros socios comerciales. Impulsaremos la apertura de mercados de comercio bilateral y de integración regional para contribuir con el crecimiento de las exportaciones, la producción el empleo y el ingreso de divisas. Es fundamental lograrlo”, dijo.

El ministro agregó que el avance continuo de las agroexportaciones peruanas hace proyectar que se alcanzará un nuevo récord agroexportador a fin de año, con lo cual se espera que también se vean beneficiados los pequeños agricultores y la agricultura familiar.