Expresidente de Perupetro sobre ministro de Energía y Minas, Jorge Montero: "En el tiempo se fue enamorando de Petroperú"

El expresidente de Perupetro, José Mantilla, sugerió una inclinación del ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, hacia la empresa estatal Petroperú, luego de que este le solicitara su renuncia al cargo.

Según explicó Mantilla, también recibió presiones por parte de los funcionarios de Petroperú para entregar directamente los lotes I y VI directamemte, pese a existir un proceso de licitación en curso. Al respecto, también expresó su decepción del sector público.

"Sí, me doy cuenta de por qué no avanzamos. La verdad que yo estaba con ganas de trabajar y y veo cuando se cruzan este tipo de intereses de verdad que que entiendes por qué realmente no avanzamos. Creo que el ministro (de Energía y Minas), en el tiempo se fue enamorando de Petroperú. Ya después hemos visto las declaraciones que da él sobre Petroperú", reflexionó.

Mantilla también cuestionó la lógica detrás de la "obsesión" de Petroperú con los lotes I y VI, señalando que la producción conjunta de ambos representa apenas el 2 % de la capacidad de producción de la Refinería de Talara, equivalente a 2100 barriles: "¿Y por qué tanta obsesión con eso?", se preguntó Mantilla.

El exfuncionario, envió un mensaje directo al titular del Ministerio de Energía y Minas: "Señor ministro, si el gobierno quiere darle los lotes a Petroperú, que saque su ley, pero que no maltrate a la gente de Perupetro. Ellos tan solo cumplen su trabajo".

Petroperú cerró el 2024 en negativo. Tras ello, Alejandro Narváez, presidente de la empresa estatal, aseguró que este 2025, la empresa cerraría "en azul". Sin embargo, Mantilla, no tiene la misma visión. Él considera que solicitarán más apoyo financiero al Estado peruano.

"Petroperú necesita dinero de todas maneras. Nadie, ninguna empresa de cualquier rubro que esté en esa situación económica financiera, puede salir por sus propios medios", dijo tajantemente.