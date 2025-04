Expresidente de Perupetro reveló que Alejandro Narváez y Óscar Vera le "pidieron que cancele la licitación y entregue los Lotes I y VI directamente"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El expresidente del directorio de Perupetro, José Mantilla, en una entrevista con Economía Para Todos de RPP, denunció haber recibido presiones por parte de Petroperú para que se le adjudicaran directamente los lotes petroleros I y VI, un proceso de licitación que ya estaba en curso.

Mantilla, quien renunció a su cargo el 18 de marzo de 2025, detalló un encuentro en noviembre de 2024 en las instalaciones de Petroperú donde, según sus declaraciones, Alejandro Narváez, presidente del Directorio; Oscar Vera, gerente general; y Tomás Díaz, gerente corporativo Exploración, Producción y Oleoducto, le solicitaron la cancelación del concurso para entregar los lotes directamente a la empresa estatal.

"Me pidieron así, que cancele la licitación y que le entregue los lotes directamente. Le dije que eso era imposible hacer, que yo no tenía ningún sustento legal para cancelar una licitación y entregarle los lotes directamente", denunció.

El exfuncionario explicó que argumentó la necesidad de respetar los procesos legales y que cualquier decisión de esa magnitud debía ser formalizada y decidida por el directorio de Perupetro.

Este intento de Petroperú de obtener los lotes I y VI sin pasar por el proceso de licitación se dio en un contexto en que la empresa estatal había mostrado públicamente su interés en estos yacimientos. Incluso señaló que, ante las presiones percibidas, solicitó a la Contraloría que realizara un acompañamiento al proceso de licitación.

Precisamente, la Contraloría, emitió una advertencia sobre un posible riesgo que podría afectar la suscripción de los contratos. Esta alerta surgió tras una visita de control en marzo de 2025, donde se identificó la "falta de documentación clave" por parte de los consorcios ganadores en la etapa de calificación precontractual, lo que podría "obstaculizar la formalización de los acuerdos para la explotación".

La Contraloría señaló que esta falta de documentación impide verificar si los consorcios cumplen con la capacidad legal, capacidad técnica y capacidad económica y financiera necesarias para garantizar la ejecución y el cumplimiento de los futuros contratos.

José Mantilla asegura sentirse decepcionado de la gestión pública

La renuncia de Mantilla, según él mismo explicó, se produjo a pedido del ministro de Energía y Minas, y expresó su decepción del sector público:

"Sí, me doy cuenta de por qué no avanzamos. La verdad que yo estaba con ganas de trabajar y y veo cuando se cruzan este tipo de intereses de verdad que que entiendes por qué realmente no avanzamos. Creo que el ministro (de Energía y Minas), en el tiempo se fue enamorando de Petroperú. Ya después hemos visto las declaraciones que da él sobre Petroperú", reflexionó.

Mantilla también se refirió a la participación de Petroperú en la licitación, indicando que la empresa estatal participó y quedó en tercer lugar para el Lote I, mientras que su participación para el Lote VI no fue admitida por problemas con una empresa privada asociada.

Respecto a la insistencia de Petroperú en obtener estos lotes, Mantilla cuestionó la lógica:

"La verdad que con estos lotes, el I y el VI, ¿cuánto representan los dos la producción de los dos lotes? 2100 barriles, eso es es el 2 % de la capacidad de producción de la refinería. ¿Y por qué tanta obsesión con eso?", cuestionó.

Finalmente, Mantilla emitió un mensaje al titular del MINEM: "Señor ministro, si el gobierno quiere darle los lotes a Petroperú, que saque su ley, pero que no maltrate a la gente de Perupetro. Ellos tan solo cumplen su trabajo", exhortó