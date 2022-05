El presidente de la República, Pedro Castillo, señaló que el Perú no tendrá hambruna, porque "somos un pueblo trabajador". | Fuente: Andina/AFP (Composición)

Este fin de semana el presidente Pedro Castillo aseguró que "la hambruna solo le va a dar a los ociosos", pese la crisis alimentaria global que se viene advirtiendo.

Al respecto, Fernando Castro, coordinador de sistemas alimentarios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Perú, explicó que la hambruna no implica que la población no quiera trabajar.



"Probablemente se ha referido a que se van a poner esfuerzos, a que se va a trabajar en esto. Realmente tenemos mucha población que está sufriendo esto y no es porque sea población que no quiera trabajar, sino que no han tenido oportunidades de desarrollo", sostuvo.

El representante de la FAO precisó que los problemas de desnutrición y anemia son los que más limitan las posibilidades de desarrollo en niños, pues no les permiten desarrollar capacidades de aprendizaje o labores más complejas.

¿Las medidas están funcionando?

Por el momento, Castro señala que la reducción de impuestos a los alimentos básicos no ha tenido los resultados esperados.

"Las medidas que se han tomado sobre reducción del IGV al parecer no han sido tan efectivas. El mercado se ha seguido moviendo y los precios han seguido creciendo", expresó.

Respecto al presupuesto para la compra de fertilizantes, consideró que esta medida sí podría ayudar a resolver el problema con los insumos.

"Pero necesitamos que esto sea ágil, que se coordine, hacer alianzas con el sector privado, con los gremios, y que se pueda repartir de manera eficiente", apuntó.

El vocero de la FAO consideró que también será necesario que el Gobierno acompañe a los agricultores en este proceso y darles capacitación técnica.

Además, por el lado de los consumidores, señaló que será necesario fortalecer las acciones a favor de las ollas comunes.