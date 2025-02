Filtración de datos en Inkafarma: empresa se pronuncia tras alerta del Gobierno

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A través de un comunicado, Inkafarma se pronunció ante la filtración de datos comunicada por el Gobierno y aclaró que "no se comprometió información sensible".

"Dicha información no corresponde a un evento actual, sino a un incidente ya resuelto. Nuestros equipos han tomado todas las medidas correctivas necesarias para reforzar la seguridad de la información dentro de la compañía", se puede leer al iniciar.

"Precisamos que no se ha comprometido información sensible, médica (recetas) o financiera como tarjetas de débito o crédito. Esta información está debidamente protegida y sin acceso a terceros. Es fundamental destacar que este incidente no afectó la operación de nuestros servicios", agregaron.

Finalmente, reafirmaron su compromiso de continuar fortaleciendo nuestras medidas de seguridad, así como de seguir trabajando para brindar acceso a salud y bienestar a todas las familias peruanas.

Gobierno alertó filtración de datos de Inkafarma

A través de la Alerta Integrada de Seguridad Digital N° 032, el Gobierno informó sobre una publicación relacionada con la filtración de la base de datos de los clientes de Inkafarma, el pasado 6 de febrero del presente año.

"Se detectó una publicación en un foro de hackers en la que un actor de amenazas afirma que la empresa farmacéutica Inkafarma ha sufrido una vulneración de seguridad y los registros de sus clientes ahora están en la Dark Web. De hecho, indican estar vendiendo la supuesta base de datos de los clientes", se puede leer en el documento publicado el pasado 7 de febrero.

Según se puede leer, habrían estado comprometidos los datos de 3.9 millones de clientes.