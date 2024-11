Caso Interbank: SBS dijo que a la fecha no existen evidencias de que clientes hayan sido extorsionados tras filtración de datos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad SBS dijo que a la fecha no existen evidencias de que clientes hayan sido extorsionados tras filtración de datos de Interbank

Sergio Espinoza, superintendente de Banca, Seguros y AFP (SBS), descartó que la filtración de datos de clientes del banco Interbank haya sido utilizada con fines extorsivos al no haberse registrado denuncias al respecto.

“Lo que se ha podido ver es una filtración de nombre con documento de identidad. Yo no quiero decir que eso no es una información sensible porque el hecho de que alguien sea cliente de un banco es una información restringida que no debería ser pública”, señaló en RPP.

No obstante, el funcionario aseguró que dichos datos filtrados por un tercero “no ha llegado al nivel” de vulnerar las claves de sus clientes, lo que "permitiría, por ejemplo, acciones de extorsión".

Por otro lado, el titular de la SBS precisó de que aún no tienen fecha para entregar el informe sobre la supervisión realizada a las oficinas de Interbank luego de que los datos de sus usuarios fueran expuestos.

Esto, según explicó, se debe a que se encuentran en la primera etapa de la recolección de información sobre lo ocurrido en la entidad bancaria el pasado 31 de octubre.

¿Qué sucedió en las plataformas de Interbank?

Hace unos dias, representantes de Interbank se presentaron ante la Comisión de Defensa al Consumidor del Congreso para dar cuenta sobre las fallas sufridas en sus plataformas.

En esta reunión la vicepresidenta de Asuntos Corporativos de la mencionada entidad, Zelma Acosta-Rubio, manifestó que todos los depósitos y productos bancarios de los clientes están protegidos y no han sufrido merma alguna. Además, durante la comisión se destacó que se reforzaron las medidas de seguridad.

“Los ataques informáticos han crecido significativamente en todo el mundo. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), las entidades bancarias son uno de los principales blancos de ataques cibernéticos. En tan solo cuatro años, se han duplicado los ataques”, dijo Acosta-Rubio.

En este marco, informó que "Interbank no ha pagado suma alguna y ningún cliente se ha visto perjudicado en sus depósitos".