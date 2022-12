Conoce estos consejos básicos de finanzas personales. | Fuente: Andina

El inicio de un año nuevo también marca el comienzo de nuevos propósitos, muchos de los cuales requieren de unas saludables finanzas.

Ante esto, el experto en finanzas de Pacífico Business School, Jorge Carrillo Acosta, precisa cuáles son las 12 "uvas financieras" que debes tomar al iniciar este 2023.

1. Controla tus ingresos y gastos

El especialista indica que lo principal es tener claro cuánto ganas, cuánto gastar y en qué lo gastas, así podrás calcular cuánto queda o cuánto te falta.

Para este cálculo debes tener en cuenta tu ingreso neto, es decir, lo que te pagan después de los descuentos.

"Respecto de los gastos, se recomienda distinguir entre gastos domésticos (alquiler, luz, agua, teléfono, cable, internet, etc.), gastos de manutención del hogar (alimentación, aseo, salud, educación, etc.), gastos de transporte (pasajes, taxis, gasolina, etc.), “gustitos” diarios y “gustitos” semanales", explica.

2. Reduce gastos

Revisa si incurres en gastos no necesarios a diario como la compra de golosinas, gaseosas, así como otros gustos como ir al cine, cenar en un restaurante u otro tipo de salidas.

"Este tipo de gastos debes procurar controlarlos o reducirlos, para tener una mayor capacidad económica", comenta.

3. Planifica tus compras

El experto sostiene que es fundamental realizar una planificación previa de lo que vas a comprar y así no gastar de más al momento de pagar.

"Por ejemplo, cuando vas al mercado o supermercado, debes elaborar una lista y respetar esa lista, para no adquirir algo que no necesitas", sostiene.

También se puede ahorrar al comprar productos al por mayor entre varios o al revisar los precios por internet, buscando la tienda que te da el precio más accesible.

4. Ahorra

El ahorro es base para alcanzar ciertas metas como el pago de la cuota inicial de un departamento o auto, y también sirve para enfrentar imprevistos como emergencias familiares y accidentes.

En ese sentido, el especialista sostiene que lo ideal es guardar el 10% de tus ingresos. Con el tiempo debes tener acumulados al menos unos 3 sueldos mensuales.

5. Cuidado con la tarjeta de crédito

Carrillo señala que si tienes una tarjeta, la mejor forma de usarla es en la modalidad de "crédito directo" o "pago total". Es decir, consumes tus gastos diarios con la tarjeta y la dejas en cero antes de la llegada de la fecha de pago, de esa manera no pagas intereses.

"Hacer un consumo con la tarjeta y pagarlo en cuotas o con los pagos mínimos suele ser muy caro, salvo que se trate de una promoción de “cuotas sin intereses”, donde sí te conviene, siempre que sea un monto grande", precisa.

6. Revisa en qué te endeudas

El experto señala que solo debes endeudarte cuando se trata de un consumo que tenga un valor importante, como un electrodoméstico, un mueble grande o un viaje, o una compra que no puede pagar totalmente a fin de mes.

"En estos casos, lo mejor suele ser un préstamo personal en vez de una tarjeta de crédito, ya que las tasas son más bajas en promedio", sugiere.

7. Ten esto en cuenta antes de tomar un crédito

En caso vayas a tomar un préstamo, revisa que este esté en la moneda en la que recibes tus ingresos.

"Si, por ejemplo, ganas tu sueldo en soles y te endeudas en dólares, puedes correr el riesgo de que suba mucho el tipo de cambio, y aumente innecesariamente tu deuda", señala.

Carrillo recuerda que el dólar es una moneda que varía mucho y depende mucho de eventos externos, por lo que podría afectarte pagar en dólares si no ganas en esta moneda.

8. Cuidado con las cuotas

Para evitar caer en el sobreendeudamiento controla que las cuotas que vas a pagar no superen la tercera parte de tus ingresos.

Por ejemplo, el especialista señala que si tu sueldo o ingreso neto es de S/ 1,500 mensuales, o que destines para pagar las cuotas de todas tus deudas juntas (tarjetas de crédito, préstamos personales, crédito vehicular, etc.) no debería ser más de S/500.

9. Pregunta por la TCEA

Antes de aceptar un préstamo debes conocer la TCEA o Tasa de Costo Efectivo Anual, que es la tasa real que debes comparar para elegir la más barata.

Esta es la tasa más importante que debes considerar, pues incluye intereses, comisiones, seguro de desgravamen y otros gastos y no gastos

10. Cuida tu deuda potencial

Carrillo señala que no es conveniente tener muchas tarjetas de crédito o mucha línea de crédito en los plásticos debido a que esto incrementa tu “deuda potencial”.

Según indica, si tiene varias tarjetas cuando solicites un crédito hipotecario o vehicular, no podrás acceder a estos productos, a menos que canceles algunas tarjetas o reduzcas tus líneas.

"Se recomienda tener máximo 2 tarjetas de crédito, y con líneas no mayores a 3 sueldos mensuales", precisa.

11. Mantén un buen historial

Otro punto a tener en cuenta es la reputación crediticia, la cual se forma no solo siendo puntual con el pago de deudas con entidades financieras, sino también con otras instituciones como SUNAT, el pago de luz, agua, teléfono, etc.

"Si estás mal reportado, se limita tu posibilidad de obtener un nuevo financiamiento, pero además podrías perder oportunidades laborales o de negocios", refiere.

12. Aprovecha tus ingresos

En caso seas parte del cerca de 20% que trabajadores formales en planilla, el especialista sugiere aprovechas los ingresos estacionales como la gratificación, la CTS o el pago de utilidades, para poder reducir tus deudas caras o empezar a ahorrar.

Asimismo, los emprendedores pueden aprovechar las fechas de ventas más fuertes para ordenar sus finanzas.