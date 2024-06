Gobernador del Cusco sobre caos en el aeropuerto Jorge Chávez: "Corpac y MTC dejan mucho que desear de su trabajo"

El gobernador del Cusco, Werner Salcedo, se pronunció respecto al caos ocurrido en el aeropuerto Jorge Chávez el día domingo, expresando su esperanza en que se supere pronto este tipo de situaciones e hizo un llamado a la instituciones responsables.

"En primer lugar, se tiene que hacer esfuerzos y un llamado a Corpac y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para que estas situaciones no se estén presentando. En estos tiempos, no tener instituciones con planes de contingencia con luces alternas, dejan mucho que desear de su trabajo", afirmó en Ampliación de Noticias de RPP.

Cabe recordar que los problemas de iluminación en la pista de aterrizaje en el aeropuerto internacional Jorge Chávez se ocasionaron por un corto circuito, lo que generó un caos generalizado en varios aeropuertos del país. Más de 120 vuelos fueron cancelados o desviados, y varias aeronaves procedentes de regiones o del exterior se vieron forzadas a aterrizar en aeropuertos locales y extranjeros.

El también presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) resaltó que desde su gestión ya lograron superar las cifras prepandemia en la cantidad de visitantes en la región Cusco y que es la prinicipal fuente de ingresos de los cusqueños.

El 06 de junio se realizará en Moquegua la I Cumbre de Minería Responsable y Desarrollo Territorial

Salcedo comentó que se encuentra entusiasmado por este evento, que es la primera cumbre desde las regiones. Asimismo, reconoció que la minería es la principal fuente de ingresos en el país y que quieren que se desarrolle de manera responsable, tanto en el tema social como ambiental.



"Queremos que las empresas refuercen el tema ambiental. Es fundamental cuidar la naturaleza y cuidar la vida en la zona de influencia directa, tener el tema inclusivo desde las empresas para temas laborales, negocios, ser parte de lo que el proceso extractivo de las mineras demanda a nivel de servicios", indicó.



Los días 6 y 7 junio se realizará en la ciudad de Ilo este evento, organizado por la ANGR. La cita contará con la participación de los gobernadores de las regiones con mayor actividad minera, autoridades del gobierno central, representantes de gremios empresariales y altos ejecutivos de compañías mineras que desarrollan actividades en nuestro país.

El gobernador se refirió también al proyecto Tía María, aduciendo que los Gores y Municipales han entendido que necesitan recursos de la minería, pero que estos less permita debatir y proyectarse hacia el futuro.

"No podemos ser solo un país primario exportador ¿Por qué no ampliamos el debate y que nos permita crecer como país? Dios ha bendecido nuestra patria con este mineral, gas y petróleo. Mientras estos recursos sigan en el suelo, no le van a servir a nadie", puntualizó.