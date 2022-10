El subsidio permitirá la contratación de jóvenes con una remuneración de hasta 1,700 soles. | Fuente: Andina

El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley que establece el otorgamiento de un subsidio para promover la contratación formal de jóvenes de 18 a 29 años en empresas privadas.

La iniciativa forma parte del Plan Impulso Perú, planteado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y fue presentado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Pero, ¿de qué trata?

Según indicaron, esta medida busca beneficiar a más de 164 mil jóvenes que serían contratados por alrededor de 45 mil empresas del sector privado.

Para ello se otorgará un subsidio a las empresas que contraten a jóvenes con una remuneración máxima de S/ 1,700, la cual se dará por un máximo de seis meses por cada trabajador contratado.

La medida está dirigida a las pequeñas y microempresas, pues solo podrán aplicar a ella aquellos negocios que no tengan más de 100 trabajadores.

Además, las empresas deben tener un RUC activo, no estar vinculado en casos de corrupción y delitos conexos, no estar inhabilitado para contratar con el Estado y no estar sancionado por infracción laboral por el Sistema de Inspección del Trabajo.

¿Cómo funcionará?

El Estado dará un porcentaje de subsidio a los sueldos de aquellos trabajadores jóvenes que sean contratados, dependiendo de si el contrato tiene un plazo determinado o indeterminado.

Por ejemplo, las empresas que contraten mujeres jóvenes por un tiempo indefinido obtendrá como subsidio hasta 55% del sueldo que le corresponda a la trabajadora durante los tres primeros meses. El monto subsidiado se reducirá a 27.5% del salario para los tres meses siguientes.

Si la trabajadora fue contratada por un tiempo determinado, el subsidio que se dará a la empresa por sus primeros tres meses será del 45% del sueldo, y bajará a 22.5% para los tres meses siguientes.

Respecto a los hombres, para aquellos contratados de manera indefinida se dará un subsidio del 45% del sueldo para los primeros tres meses y de 22.5% para los siguientes tres meses.

Si fue contratado de manera parcial entonces el subsidio solo cubrirá el 35% del sueldo por los primeros tres meses y bajará a 17.5% de la remuneración para los otros tres meses siguientes.