La OIT advierte que el desempleo juvenil podría atrapar para siempre a millones de trabajadores que empiezan su carrera en la informalidad y mal pagados. | Fuente: Andina

Este año habrán cerca de 73 millones de jóvenes menores de 24 años desempleados, proyecta la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La cifra de desempleo es dos millones menor de lo que se registró el año pasado, pero aún incluye a unos 6 millones más de desempleados que en el 2019.

Según indican, este grupo de trabajadores fue el que más sufrió con la pandemia de la COVID.19 pues fueron los primeros en ser despedidos cuando los confinamientos cerraron negocios en todo el mundo y porque las empresas dejaron de contratar.

“Los jóvenes que pierden su trabajo o no consiguen uno son particularmente vulnerables a las cicatrices, el fenómeno por el cual sus futuros resultados en el mercado laboral son peores que los de sus pares, incluso cuando las condiciones macroeconómicas mejoran nuevamente (...) Pueden terminar aceptando un trabajo para el que están sobrecalificados, lo que corre el riesgo de atraparlos en una trayectoria laboral que implica informalidad y salarios bajos”, advirtió la OIT.

Pese a que la producción mundial ya ha venido recuperándose de la caída generada por la pandemia, el mercado laboral aún no sana totalmente y las economías se enfrentan a una elevada inflación.

"La necesidad más acuciante de los jóvenes es contar con un mercado de trabajo eficaz, que brinde oportunidades de empleo decente a los jóvenes que ya forman parte de ese mercado de trabajo y oportunidades de educación y formación de calidad a aquellos que aún no se han incorporado al mismo", indicó el organismo de la ONU.

Ante esta falta de recuperación, la organización espera que el desempleo juvenil mundial promedie el 14.9% este año.

Desempleo juvenil en Latinoamérica

Solo en América Latina el desempleo en jóvenes alcanzaría el 20.5%. El nivel de desempleo es 3.6% más alto que en el 2019, impactando especialmente a las mujeres.

La data de la OIT indica que el 27% de las jóvenes en Latinoamérica están desempleadas, es decir, más de una cuarta parte de toda la fuerza de trabajo femenina. Esto es un 10% mayor que las cifras registradas por los hombres.

Por otro lado, en la región también se indica el 18% de hombres jóvenes no estudian ni trabajan y un 30.5% de mujeres menores de 24 años no tienen empleo o no reciben formación.

Hasta el 2020 se reportaba que a nivel global un 23.3% de los jóvenes eran nini, es decir, ni estudiaban ni trabajaban, el mayor nivel en 15 años.