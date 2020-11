Manuel Merino de Lama juró hoy como presidente de la República. | Fuente: Andina

La Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Asociación de Exportadores (Adex), la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Perucámaras y la Plataforma Nacional de Gremios Mipymes se pronunciaron respecto a la vacancia aprobada por el Congreso de la República.

A través de un comunicado, los gremios empresariales esperan que la transición no afecte la economía del país.

Asimismo, los cinco gremios aseguran confiar en la palabra del nuevo presidente, Manuel Merino,.

"Confiamos en la palabra del próximo presidente Manuel Merino de Lama, de respetar el proceso electoral ya convocado, su calendario y la neutralidad de los poderes", dicen en el comunicado.

Según indican, esperan "que ninguna empresa ni sus trabajadores sean afectados, a fin de continuar asegurando la salud y el bienestar de nuestra población en los actuales momentos de la pandemia"

Por ello, se comprometen a mantener al sector empresarial funcionando para seguir contribuyendo con la reactivación de la economía, el empleo y las inversiones.

Cabe recordar que los gremios empresariales se encontraba en contra del proceso de vacancia.

"Todo el empresariado peruano no está de acuerdo con que haya un cambio de Gobierno a estas alturas, el tema no es si estamos de acuerdo con el Gobierno o no estamos. El tema es simple: El país se para. No hay ministro nuevo que pueda hacer algo en 3 o 4 meses y en 3 o 4 meses ya estamos en elecciones", dijo Ricardo Márquez, presidente del SNI, durante una entrevista la semana pasada.