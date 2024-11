Gustavo Adrianzén: "Tenemos un presupuesto limitado y hay que priorizar" [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Economía Gustavo Adrianzén sobre meta de déficit fiscal: "No vamos a lograr la meta" [VIDEO]

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, en entrevista exclusiva para RPP, afirmó que están por encima del 90 % para que se apruebe el presupuesto 2025. Hoy es la fecha límite para que el Poder Ejecutivo y Legislativo lleguen a un consenso sobre este tema.

“Estamos por encima del 90 % para cerrar. Los equipos siguen afinando detalles porque el presupuesto debe estar equilibrado. Los ingresos del Estado peruano tienen que corresponder con los gastos. Entonces tenemos demandas de 130 congresistas, de 19 ministros, de 26 gobiernos regionales, más de 200 gobiernos provinciales y casi 2 mil distritales. Y seguramente todos tienen algo de razón en sus pedidos. Tenemos un presupuesto limitado y hay que priorizar", dijo.

En Enfoque de los Sábados, el titular de la PCM detalló que el presupuesto del 2025 ha crecido en un 4.6%, equivalente a 251 mil millones de soles, de los cuales 12.5 están previstos de ser cubiertos con más deuda pública.

Como se sabe, Gustavo Adrianzén, junto con el titular del Ministerio de Economía, José Arista, iniciaron ayer, viernes, reuniones con la finalidad de conseguir consensos para la aprobación de Ley de Presupuesto del Sector Público para el 2025.

"Afortunadamente, en este ejercicio de priorización, hemos coincidido con el Congreso en el que deber que nos asiste ahora es actuar con responsabilidad y priorizar estos proyectos que resultan necesarios para cerrar brechas", apuntó.

Meta de déficit fiscal

En otro momento, el premier Gustavo Adrianzén indicó que el gobierno no alcanzará la meta de déficit fiscal y que el gobierno está sobre el 3.1 % del PBI.

"Nosotros iniciamos el año aspirando a tener 2.5 % de déficit. Luego sinceramos nuestras cifras y estimamos 2.8 % para el cierre. Muy lamentablemente tengo que informar que no vamos a lograr la meta. Probablemente estemos sobre el 3.1 %, algo que no nos alienta, pero esto también vuelve sobre la que está ocurriendo. En el Perú nosotros hemos tenido demandas contenidas por muchos años. Me he encontrado con casos de entidades públicas que hace 20 años no se revisaban sus ingresos", afirmó.