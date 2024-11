Adrianzén dice que le "sorprende" moción de censura contra Demartini tras denuncias por alimentos de Qali Warma

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Congreso Adrianzén se pronunció por moción de censura impulsada contra Demartini.

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, en una conferencia de prensa realizada esta mañana en el Parlamento, se pronunció sobre la moción de censura que el Congreso viene impulsando contra el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini.

Como se sabe, el congresista Carlos Zeballos (Podemos Perú), quien presentó dicha moción multipartidaria, indicó en RPP que las denuncias por alimentos en mal estado contra el programa Qali Warma son "un escándalo a nivel internacional", por lo que "ya es momento" que el titular del Midis "dé un paso al costado y que se vaya a su casa".

Cabe resaltar que una investigación periodística reveló que la empresa Frigoinca habría suministrado, desde 2021, conservas con carne de caballo, etiquetadas fraudulentamente como carne de res, a centros educativos que participan en dicho programa social.

El reportaje, emitido por el dominical Cuarto Poder, también mostró documentos que evidencian la distribución de conservas de la marca Don Simón en mal estado, que llegaron a colegios de varias regiones del país, como La Libertad, Áncash, Cajamarca, Huánuco, San Martín, Amazonas y Lambayeque.

Gustavo Adrianzén: "Me sorprende"

Al respecto, el titular de la PCM indicó que, si bien todos los ministros "se encuentran en evaluación", le sorprendía que el Congreso impulse una moción de vacancia contra Demartini, luego de "6 u 8 meses" de que este fuera interpelado en el fuero parlamentario.

Vale indicar que, el pasado 15 de mayo, el titular del Midis se presentó ante el Legislativo para responder un pliego de 15 preguntas referidas a un supuesto desabastecimiento de los desayunos escolares de Qali Warma, sobre la salubridad e inocuidad de dichos alimentos, y del financiamiento para las Ollas Comunes, entre otros puntos.

"Efectivamente, yo no hago más que repetir lo que siempre digo, que todos los ministros, incluido el que habla, se encuentran en evaluación. Tengo entendido que el Congreso ha dispuesto convocar a una sesión de censura contra el ministro Demartini. Me parece que hace varios meses, 6 u 8 meses atrás, el ministro participó de una interpelación, y me sorprende (…) que, en mérito a una interpelación de hace 6 u 8 meses, se pretenda ahora promover una censura en contra del ministro por un tema [como Qali Warma]", indicó el premier.

En esa línea, aseguró que el Ejecutivo viene investigando las denuncias en torno a Qali Warma y que se sancionará "caiga quien caiga".

"Nosotros somos los primeros en rechazar enfáticamente cualquier acto de corrupción, y más cuando afecten directamente a las poblaciones más vulnerables. Es en ese sentido que se ha dispuesto una investigación exhaustiva, (que) va a ir hasta el final, caiga quien caiga, vamos a identificar a los responsables", puntualizó.