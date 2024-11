Gustavo Adrianzén sobre ampliación de Reinfo: "Si corresponde promulgarla, lo haremos; y si corresponde observarla, seguiremos ese camino"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gobierno Gustavo Adrianzén indicó que el Ejecutivo insistirá con la Ley MAPE.

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, en entrevista exclusiva para RPP, se pronunció sobre el dictamen que dispone la ampliación de seis meses del plazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), aprobado anoche en el Pleno del Congreso.

Al respecto, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) no confirmó que dicha disposición sea aprobada necesariamente por el Ejecutivo, sino que indicó que, eventualmente, podría ser observada.

"Esto se aprobó ayer muy tarde, por la noche. Lo que ha tenido que haber ocurrido es que el Congreso ha debido remitirlo al Poder Ejecutivo. Yo he salido ayer muy tarde, hoy día, de madrugada, del Congreso y no tenía noticia, el aparato administrativo del Congreso no funcionaba a esa hora. Presumo que, para esta hora, ya debe estar en el Poder Ejecutivo. Nosotros vamos a revisarla, vamos a presentar una opinión, revisaremos si es conforme a la Constitución; si está de acuerdo, daremos nuestra opinión y, si corresponde promulgarla, lo haremos; y si corresponde observarla, también seguiremos ese camino", indicó en Enfoque de los Sábados.

Asimismo, el premier señaló que el Ejecutivo insistirá con la Ley de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal, conocida como Ley MAPE, la cual fue presentada el pasado 21 de noviembre y actualmente se encuentra en debate en la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Esto, pese a la censura contra el ahora exministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho.

"Esta es una ley que promueve el Ejecutivo, no una persona, así que haremos votos también para que le echen una mirada y sigamos trabajando sobre ello", aseveró.

Además, consideró que dicha iniciativa legislativA no contemplaba ninguna ampliación del Reinfo, pues eso no estaba contemplado en la norma. En esa línea, consideró que el Parlamento se precipitó con ampliar el plazo de ese registro.

"Nosotros, en cumplimiento de una disposición legal emitida por el Congreso, hicimos llegar la Ley de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal. En esa ley no se trata ninguna ampliación del Reinfo, porque no era lo que correspondía ni correspondía al mandato que recibimos del propio Congreso, [que] no ha tomado, como nosotros hubiésemos querido, no ha cogido el proyecto de ley de nosotros, que está allí; pero se precipita y saca esta ley, donde se amplía el Reinfo por 6 meses más, advirtiendo que podría prorrogarse a un periodo igual, de 6 meses", sostuvo.

Adrianzén criticó dicha ampliación, pues indicó que "con una ley ordinaria del Congreso se pretende hacer modificaciones" a otra normativa.

"En ese proyecto, lo que yo he podido leer y que está siendo seguramente remitido al Poder Ejecutivo para nuestro análisis y cuando no eventual observación, he podido apreciar que con una ley ordinaria del Congreso se pretende hacer modificaciones a la ley de base de centralización y a la ley de gobiernos locales e incluso ,más allá de que se pretenda empoderar al Ministerio de Energía y Minas para que dirija, etc., estas actividades, se estaría restringiendo facultades o competencias que ya han sido conferidas a las direcciones regionales de minería", enfatizó.