IATA: “Cobrar una TUUA de conexión cuando quieres constituirte como hub [aéreo regional] es dispararte [en el pie]”

Martín La Rosa
Martín La Rosa, gerente de Área de IATA, durante la entrevista en RPP TV. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El gerente de Área de IATA para Perú y Bolivia, Martín La Rosa, cuestionó que no exista una justificación clara para otorgar a Lima Airport Partners (LAP) el derecho a cobrar la TUUA.

Martín La Rosa, gerente de Área de IATA (International Air Transport Association) para Perú y Bolivia, advirtió que el cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia en el nuevo terminal aéreo Jorge Chávez, previsto para las próximas semanas, impactará directamente en los usuarios y podría debilitar la aspiración de Lima de consolidarse como un hub aéreo regional. 

“Cobrar una TUUA de conexión cuando quieres constituirte como hub es, de alguna manera, dispararte [en el pie]”, señaló en declaraciones al programa Las cosas como son, de RPP TV.

El ejecutivo explicó que el Perú, históricamente, se encuentra en una “posición geográfica muy propositiva” para convertirse en “un verdadero hub” en América Latina; sin embargo, apuntó, hay otros países, como Panamá o Colombia, que también son competitivos desde “hace muchos años” en este mercado. “Estos países no cobran un TUUA de conexión”, remarcó.

Martín La Rosa recordó, por ejemplo, que Colombia se recuperó rápidamente del golpe de la crisis sanitaria provocada de la COVID-19, alcanzando actualmente un 130 % de lo que "volaban en 2019". En contraste, Perú aún no logra volver a los niveles prepandemia.

"Cobrar una tarifa de este tipo va a encarecer el ticket"

El gerente de Área de IATA cuestionó que no exista una justificación clara para otorgar a Lima Airport Partners (LAP) el derecho a cobrar la TUUA, incorporado en una adenda firmada en 2013. Según explicó, este sobrecosto encarecería los pasajes y restaría competitividad del Perú.

“Hoy día hay una competencia muy grande en los países, el Perú está relegado, y cobrar una tarifa de este tipo va a encarecer el ticket y, por lo tanto, va a hacer que los pasajeros elijan otras alternativas”, dijo. 

La tarifa provisional aprobada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) es de US$6.79 para vuelos nacionales y US$10.74 para internacionales (sin IGV).

IATA TUUA Aeropuerto Jorge Chávez

