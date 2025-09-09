Nueva tarifa para pasajeros en escala internacional en el Jorge Chávez aún no tiene fecha de inicio

Lima Airport Partners (LAP), concesionaria del nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez, informó que aún no se ha definido la fecha de inicio del cobro de la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia, la cual será de US$ 12.67.

“El inicio del cobro de esta tarifa se definirá en las próximas semanas. Queremos aclarar que el cobro no comenzará el 26 de septiembre”, indicó a través de un comunicado.

Asimismo, resaltó que en la primera etapa se aplicará únicamente a pasajeros en conexión internacional, es decir, aquellos que lleguen a Lima desde el extranjero y continúen su viaje hacia otro destino internacional.

¿Y los pasajeros con conexión nacional?

LAP explicó que por el momento no se realizará el cobro de esta tarifa a los pasajeros con conexiones nacionales. Es decir, un pasajero en que viaje por el Perú, Piura – Lima– Cusco, no va a pagar esta tarifa.

“Venimos conversando con las aerolíneas para que puedan incluirla en su boleto de viaje, tal como se realiza con los vuelos desde Lima. Como industria, esta sería la mejor opción para no afectar la experiencia del pasajero”, acotó.

¿Cómo se realizará el cobro de la TUUA de Transferencia?

De no lograr un acuerdo con las aerolíneas, la concesionaria explicó que se implementará una plataforma de pago online y módulos físicos para que los pasajeros puedan realizar la transacción.

“Es importante mencionar que desde LAP, no incluir esta tarifa en el boleto de viaje podría impactar el nivel de servicio y crear colas innecesarias en el flujo del aeropuerto”, advirtió.

Cabe recordar que la tarifa provisional aprobada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) es de US$ 12.67 (incluido IGV) y estará vigente hasta que, culminado el proceso regulatorio correspondiente, se apruebe la tarifa definitiva.

Asimismo, LAP explicó que el cobro de la TUUA de transferencia se encuentra previsto en el Contrato de Concesión a través de la Adenda 6 suscrita en el 2013. “Del total recaudado, solo el 43% se queda con LAP. El 57% restante se transfiere al Estado peruano, quien, a través de un fideicomiso, financia el desarrollo de otros aeropuertos del país”, destacó.