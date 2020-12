Camiones permanecen varados en la autopista Panamericana Sur a causa de protestas en la región Ica. | Fuente: RPP | EFE

Tras cuatro días del paro agrario y el cierre de la carretera Panamericana Sur, la región Ica registra un desabastecimiento en los mercados.

"Hay bastante desabastecimiento de pollos y verduras, no están entrando por este paro. (Se está vendiendo) productos que han quedado de la semana, no perecibles. Pero todo lo que es verdura no hay", comentó una vendedora local en una reporte en RPP Noticias.

Debido a la falta de productos, varios puestos en el mercado de Santo Domingo se encuentran cerrados.

"El último día que hubo pollo fue el martes, que ingresó un poquito. Desde el miércoles estamos desabastecidos de todo lo que es productos perecibles", comentó Giovanna Anchante, secretaria de economía del Mercado de Santo Domingo.

Otro reporte del canal 35 Ica Tv indica que esto ha causado un alza en los precios del apio, nabo, cebollas y otras hortalizas.

El cierre de la Panamericana Sur también ha generado un desabastecimiento de combustible en los grifos locales.

"Hoy día jueves solo me queda gasolina 98, un poco de gasolina 84 y ya no tenemos Diesel, ni gasolina de 90 y 95", explicó Félix Navarro, administrador de una de las cadenas de grifos afectadas.

Según comentó, su cadena de grifos tiene un convenio con entidades públicas, una de ella es Diestra, encargada del recojo de basura en la región.

Al no poder abastecerse de combustible, la empresa encargada de limpieza pública no podrá funcionar.