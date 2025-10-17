Indecopi autorizó a Gloria la compra de la marca de agua mineral San Mateo

La compañía Gloria indicó que comunicará oportunamente los detalles del proceso de cierre de la transacción, toma de control y sus planes para potenciar el crecimiento de la marca.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) aprobó la autorización de la operación de concentración empresarial mediante la cual Indecopi autorizó a Gloria la compra de la marca de agua mineral San Mateopodrá adquirir la totalidad de las acciones representativas del capital social de NABs S.A.C., negocio de agua mineral San Mateo, a Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. y Backus Marcas & Patentes S.A.C.



En un comunicado, Leche Gloria indicó que, con esa medida, se ha dado un importante paso para que pueda asumir en un futuro cercano la operación integral de la compañía y su marca, con lo que ampliará su oferta en la categoría de aguas minerales, donde San Mateo cuenta con un “sólido reconocimiento por su pureza, origen y calidad”.



“Esta operación refleja nuestro compromiso de seguir diversificando nuestras categorías con marcas de alto valor para el consumidor peruano. San Mateo es un ícono único en su segmento, y desde Gloria buscamos potenciarla con innovación, eficiencia y sostenibilidad”, dijo Cristiano Sampaio, gerente general de Gloria.



El pasado 1 de agosto, Leche Gloria informó que firmó un contrato para adquirir el negocio del agua mineral San Mateo.

La transacción se acordó con las compañías Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. y Backus Marcas & Patentes S.A.C., actuales propietarias de NABs S.A.C.