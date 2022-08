Según el BCR, la inflación bajaría a 3% o menos entre el segundo y tercer trimestre del 2023. | Fuente: Andina

En julio la inflación anual llegó a ubicarse en 9.28% a nivel nacional y en 8.74% en Lima Metropolitana, una ligera caída frente a lo registrado en junio, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Sin embargo, los precios al público aún se mantienen elevados ¿a qué se debe esto? El economista y docente de la universidad ESAN, Carlos González, explica que este retroceso en el alza de precios se debe a que la inflación importada ha disminuido.

"Ya no tenemos ese embate del incremento de precios del petróleo, del trigo, del maíz, de los alimentos que importamos. Por ejemplo, el trigo y el maíz, el valor más alto lo alcanzaron en mayo y desde entonces han venido disminuyendo, entonces ese componente importado ya no se registra en los últimos meses de este año. Lo que hemos tenido más (impactando en la inflación) han sido factores internos, como por ejemplo el comportamiento anómalo del mar, que afectó la pesca y afectó el abastecimiento de combustibles", dijo a RPP.

¿Cuándo podrían ver los peruanos una mayor rebaja en los precios?

El Banco Central de Reserva (BCR) ya había proyectado un retroceso de la inflación para julio, ante una moderación en las cotizaciones internacionales del trigo y el maíz.

Pese a esto, productos como el pan, que tiene al trigo entre sus materias primas, y el pollo, que requiere del maíz para su producción, han seguido subiendo tanto en Lima como en provincias.

“Lamentablemente la transmisión no es inmediata, siempre hay un rezago de al menos un mes entre la evolución del precio internacional y el impacto que tiene en los productos domésticos, especialmente de aquellos que requieren de algún grado de transformación como el trigo, que se convierte en harina”, señala Gónzalez.

Por su parte, la economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), Mónica Muñoz Najar, comenta que, según datos del BCR, recién el próximo año la inflación regresaría al rango meta, por lo que podríamos esperar que, al menos, hasta diciembre los precios se mantengan en sus niveles altos.

Pero, ¿por qué tarda que se trasladen las rebajas internacionales en los precios al público?

"Durante la primera y segunda semana de junio las cotizaciones internacionales han venido cayendo. No necesariamente esto se va a ver reflejado inmediatamente en los precios que pagamos nosotros, porque recordemos que estos bienes importados los pagamos con dólares y el tipo de cambio en Perú ha subido, entonces si tú tienes un mayor tipo de cambio igual a pesar de que el precio pueda haber bajado a nivel internacional, esto no se ve reflejado inmediatamente en el precio en soles. Por otro lado tenemos el factor del tiempo, ya va un mes en el que los precios están un poco más bajos, recordemos que a nivel internacional los precios aún no han regresado a los niveles del 2019, ni siquiera del 2020, los precios siguen altos", explicó Muñoz Najar.

Algunos de los productos que han seguido mostrando alzas, pese a la caída de su cotización global, son los combustibles. A nivel internacional el petróleo cayó más de 8% en julio, pero en Perú la gasolina subió más de 3%.

El economista de Macroconsult, Diego Rosales, sostiene que, a pesar de lo indicado en el reporte del INEI, en las últimas semanas de julio ya se ha observado una reducción en los precios de algunos combustibles.

"En el reporte de inflación de este mes, si bien hemos visto incrementos en el gasohol y en el diésel, tengamos en cuenta que son significativamente inferiores a los del mes pasado, entonces la inflación en combustibles ha sido menor, aún ha habido inflación, pero significativamente menor a meses anteriores y lo que deberíamos esperar hacia el mes de agosto es una reducción ligera en los precios de los combustibles", precisa.

El reporte del INEI también indica que subieron los precios en gastos tan cotidianos como los pasajes, que aumentaron por el paro de transportes y la demanda de viajes, o el menú en restaurante, que incrementaron debido a los mayores costos de los insumos básicos para cocinar.

Sin embargo, otros productos han mostrado una rebaja en el último mes, entre ellos están los huevos y el azúcar, los cuales habían alcanzado sus niveles más altos en meses anteriores.