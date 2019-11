En el Perú, Indecopi publicó recientemente la "Guía de Publicidad para Influencers" con la que se regulará la publicidad en las redes sociales. | Fuente: BBC

El precio de publicación de los influencers se ha disparado en los últimos años, según un estudio de Marketing Izea. En cinco años el precio de una sola foto subió de US$ 134 a US$ 1,642 aproximadamente en el plano internacional.

En el mismo periodo, de 2014 a 2019, el precio de un video patrocinado en Youtube ascendió de US$ 420 a US$ 6,700, y en Facebook el contenido cuesta US$ 395, cuando anteriormente tenía un precio de sólo US$ 8. Por su parte, un post en Twitter puede costar alrededor de US$ 422, cuando antes tenía un precio de US$ 29.

Este es el índice de crecimiento en el precio promedio por publicación de fotos en Instagram.

De acuerdo con Business Insider, las empresas pagan altos montos por publicaciones, video, stories y menciones en blogs de personajes con más de 100 mil seguidores. Para el próximo año, se espera que las marcas gasten alrededor de US$10 mil millones.

Esta forma de publicidad no solo beneficia a usuarios con más de 100 mil seguidores. También existen las categorías de microinfluencer, con menos de 100 mil seguidores, y nanoinfluencers con un mínimo de 10 mil suscritos.



¿Qué restricciones tienen ahora?

En nuestro país, los influencers que incumplan con indicar, a través del hashtag publicidad, que la mención es pagada podrán ser multados con hasta S/2 millones. El Indecopi ya publicó la "Guía de Publicidad para Influencers" con las pautas que deberán seguir estos usuarios.

Mientras que, en Reino Unido, la Autoridad de Competencia y Mercados, señala que los influencers que no sean claros en sus posts publicitados estaría faltando a la ley. Por esta razón, las publicaciones con el hashtag ad subieron 150% durante el año pasado.

Otra regulación en la industria, es la eliminación de 'likes' que Instagram. Actualmente la red social experimenta en varios países para esconder el número de reacciones en los post para que los usuarios se centren en su contenido y no en la cantidad de 'likes'.