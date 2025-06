IPESA alista dos alianzas internacionales y una mayor diversificación de su portafolio

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Giorgio Mosoni, gerente general de IPESA, se presentó en Negocios 360 por RPP y dio a conocer las proyecciones de la empresa, como la posibilidad de internacionalizarse y realizar alianzas y expandir su portafolio.

Los planes de IPESA de cara al futuro

En cuanto a la internacionalización es "algo que siempre está en nuestra mente", aunque por el momento han enfocado sus inversiones localmente.

Tienen planes de lanzar dos nuevas alianzas con marcas internacionales en los próximos meses para complementar su portafolio.

También están incursionando en el mercado de volquetes mineros dentro de su línea de camiones. Su enfoque al expandir el portafolio es trabajar en los sectores principales del país, y la minería, por ser un gran generador de empleo e ingresos, es definitivamente una oportunidad.

Los puntos fuertes de IPESA

Para IPESA, la postventa es lo más importante. Entienden que la maquinaria que venden es un equipo de producción, y la disponibilidad mecánica es crucial para sus clientes. Su enfoque es estar cerca de los clientes para entender su contexto y ofrecer un servicio postventa más preventivo y predictivo, en lugar de correctivo. Tratan de anticipar los problemas antes de que ocurran, ya que un equipo parado significa dinero perdido para el cliente.

La tecnología ha sido fundamental para mejorar este servicio. Utilizan sistemas de monitoreo como JD Link o WOS que permiten supervisar los equipos en vivo. IPESA cuenta con un Centro de Soluciones Conectadas, donde analistas monitorean alertas sobre uso, consumo de combustible y fallas potenciales, permitiéndoles contactar proactivamente a los clientes con recomendaciones.

La expansión de la empresa

Un hito clave en la expansión de IPESA ocurrió en 2003 con la oportunidad de representar a John Deere Agrícola. Este fue el "primer gran salto" para representar una empresa verdaderamente internacional. La expansión continuó en 2006 al incorporar John Deere Construcción.

Desde ese momento, el portafolio se diversificó para incluir reparación y mantenimiento vial, una línea de energía, maquinaria de concreto, y más recientemente, en los últimos tres años, una línea de camiones representando a Paccar (Kenworth y DAF). Esta expansión ha sido impulsada por la cercanía con sus clientes y sus necesidades emergentes.

Sobre la llegada de John Deere a IPESA, Mosoni explicó que John Deere tenía otro representante en Perú, más enfocado en vehículos. Cuando esta empresa decidió retirarse de los rubros agrícola y de construcción, John Deere buscó un nuevo aliado. IPESA era un competidor fuerte de John Deere, habiendo logrado el segundo lugar en el mercado peruano con su marca anterior, incluso por delante de John Deere en ese momento.

Giorgio cree que la competencia previa y la visión de IPESA de crecer desde adentro hacia afuera, inspirando a sus colaboradores, fueron diferenciales clave que convencieron a John Deere. La misión de IPESA desde el día cero ha sido "empezar por nuestra gente", lo cual es valorado por las fábricas que representan.

El camino de Giorgio Mosoni para llegar a IPESA

IPESA fue fundada en 1979 por el padre y abuelo de Giorgio Mosoni como una empresa importadora de maquinaria agrícola, inicialmente trayendo tractores desde Italia. En sus inicios, operaban con solo ocho personas y vendían en ferias como la Feria del Pacífico, con clientes en la selva peruana. Con el tiempo, diversificaron su portafolio y sectores atendidos, creciendo a 550 empleados, 25 sucursales y más de 12,500 clientes atendidos en total. Mosoni, actual cogerente general junto a su hermano, se formó en economía y trabajó en finanzas en EE. UU. antes de decidir volver a Perú e integrarse a la empresa familiar. La transición generacional fue un reto, pero con diálogo abierto y respeto mutuo, han logrado mantener una colaboración efectiva con su padre, quien sigue como presidente del directorio. Mosoni ve a IPESA como un "ente vivo" que la segunda generación busca seguir desarrollando. Sobre una futura tercera generación, considera que solo deben involucrarse si tienen vocación y están preparados profesionalmente.

Al finalizar la entrevista, Mosoni ofreció un consejo a otros empresarios familiares sobre la sucesión. Citando la misión de IPESA de inspirar a sus colaboradores, subrayó el riesgo de forzar la participación familiar.

"Si los miembros de la empresa o en este caso, como tú lo dices, la familia no se sienten inspirados por lo que se hace dentro de la empresa o no quieren ser partícipes de eso, eh uno no va a poder lograr los resultados que nosotros queremos". Lo crucial es que quienes participen, especialmente los miembros familiares, se sientan inspirados por lo que hacen.