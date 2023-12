Ministro de Comercio Exterior: "Este año se está superando los 37 millones de viajes en el Perú"

El ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Mathews, reconoció este miércoles que se ha dado una mejora con respecto al turismo interno en comparación al 2022, pero que aún falta más trabajo por llegar a las cifras pre pandemia de 2019.

"Las campañas focalizadas en distintas regiones han dado frutos porque el año pasado se llegó a 27 millones de viajes en el caso del turismo interno, que se mide por número de viajes. Este año estamos superando los 37 millones. Nuevamente la comparación con el 2019 nos llevaría a pensar en esos 48 millones de ese momento. Es decir, claramente en un escenario donde la economía no va a crecer es uno de los sectores que está mostrando una resiliencia notable con una recuperación importante", sostuvo en el programa 'Economía Para Todos' de RPP.

Juan Carlos Mathews destacó que el evento de la APEC, a realizarse en el 2024, incrementará el turismo de reuniones porque abarcará diversas actividades en todo el año.

"El turismo de reuniones sin duda va a ser uno que va a comenzar a llamar más fuertemente la atención porque viene el foro APEC, que es un foro de una cobertura increíblemente potente y Perú por tercera vez será sede, recibimos a los presidentes de las naciones más poderosas y no está concentrado en una fecha específica. Obviamente lo central está hacia noviembre, pero hay actividades durante todo el año relacionadas con tema de mujer, inclusión, crecimiento económico, inversiones y turismo", expresó.

Caso Machu Picchu

Por otro lado, Mathews consideró que se ha tomado una decisión acertada con la venta online para el ingreso a Machu Picchu, aseverando que fue producto de un diálogo entre el alcalde del distrito, además de las ministras de Cultura y Ambiente.

"Se había puesto como fecha el día de hoy, pero ha habido una serie de inquietudes de los operadores y se están dando unos días, no te puedo decir cuántos van a ser, para que se pueda ya al 100% anunciarse este nuevo sistema. De hecho, eso va a ayudar primero a ordenar el flujo porque cualquier turista que viene de cualquier parte del mundo quiere tener la certeza que va a poder visitar Machu Picchu. Es como que te vayas a la India, desde que compras el pasaje tienes tu acceso para entrar al Taj Mahal. No creo que vayas a ver si consigues entrar o no. Eso es fundamental, ordena el tema y creo que Machu Picchu, Cuzco y el país se va a haber favorecido obviamente", indicó.