A propósito del fallecimiento del futbolista del Club Deportivo Binacional, Juan Pablo Vergara, en un accidente de tránsito ocurrido ayer lunes en Juliaca, Puno, te explicamos hasta cuánto te cubriría el SOAT si sufres un accidente.

El futbolista peruano de 34 años había sido intervenido hasta en tres oportunidades debido a que tras el accidente perdió mucha sangre y tuvo complicaciones. Lastimosamente no resistió las intervenciones quirúrgicas a las que fue sometido.

Seguro obligatorio



Según la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg) pese a que es obligatorio desde el 2002 para todos los tipos de vehículos motorizados a nivel nacional, cuatro de cada 10 vehículos en el país no cuenta con SOAT ni AFOCAT.

El SOAT cubre gastos médicos hasta 5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir 21,000 soles. La UIT vigente para este año es de 4,200 soles. Este seguro cubre los riesgos por cada persona, ocupante o tercero no ocupante de un vehículo asegurado (transeúntes), víctimas de un accidente de tránsito:

Muerte (4) UIT S/16,800 Invalidez permanente (4) UIT S/16,800 Incapacidad temporal (1) UIT S/4,200 Gastos de sepelio (1) UIT S/4,200

La cobertura no se divide entre las personas afectadas, es individual así que cada una puede atenderse Hasta un monto determinado por ley de acuerdo al diagnóstico médico.



¿Qué debes hacer?

El ABC del Seguro de Pacífico Seguros aconsejó a los pasajeros que antes de subir a un bus o cualquier vehículo deben confirmar si la póliza está activa. Pueden hacerlo enviando la placa del vehículo a través de un mensaje de texto gratuito al número 90900 o descargando la aplicación “Consulta SOAT” disponible en APP Store y Google Play.



En una emergencia, la prioridad son las víctimas, por ello clínicas y hospitales deben recibir a las personas afectadas. Los gastos que se generen por su atención, ya sea hospitalización u operación, se cargarán al SOAT. El SOAT actúa como un seguro de accidentes personales que protege a todas las personas afectadas.

La indemnización Tras el accidente, hay documentos que los beneficiarios o sus familiares deben gestionar y presentar ante la aseguradora:



Por muerte: Certificado de defunción de la víctima, DNI del familiar que lo representa. Certificado policial de la jurisdicción donde ocurrió el accidente de tránsito.



Por invalidez permanente total o parcial: Certificado médico que acredite la naturaleza y grado de invalidez permanente. Certificado policial de la dependencia de la jurisdicción donde ocurrió el accidente. La aseguradora podrá solicitar exámenes adicionales. Por incapacidad temporal: Certificado médico expedido por el médico tratante. Certificado policial.



Por gastos de atención médica, hospitalaria, quirúrgica y farmacéutica: Original de comprobantes de pago. Los exámenes de laboratorio, radiografías, procedimientos de diagnóstico, deberán acompañarse de la orden o receta médica. Certificado policial. Los pagos estarán a cargo de la aseguradora hasta el límite asegurado, que responderá por dichos gastos ante los centros asistenciales de salud que acrediten haber realizado la atención o reembolsará hasta el límite de la cobertura a quien realizó los gastos.



Por indemnización por gastos de sepelio: Original de comprobantes de pago por los gastos de servicios funerarios. Certificado policial.

Seguro vehicular particular

De acuerdo a la Asociación Automotriz del Perú (AAP) el crecimiento de financiamiento vehicular se disparó en octubre. Los créditos vehiculares sumaron S/ 1,853 millones, un incremento de 6.13% respecto a similar mes del año anterior. La solarización de créditos vehiculares avanza a más de 87%.



En ese sentido, el seguro de autos, además de protegerte frente a un accidente o un robo, también puede ser tu solución si la batería de tu carro “murió” o si dejaste las llaves del vehículo dentro del mismo.



Según el ABC del seguro, el SOAT ayuda a cubrir al asegurado frente a un accidente que dañe a terceros o a sí mismo pero no cubre la reparación del auto y tiene un tope. Si acaso las atenciones médicas lo sobrepasan, entonces deberá abonar de su propio bolsillo. Los seguros en cambio, dependiendo del plan que se haya adquirido, pueden cubrir los costos médicos o materiales propios y a terceros así como la reparación o reemplazo del auto.

Con los años y el uso los autos se deprecian y por ello puedes pensar que no vale la pena asegurarlo. Sin embargo, los gastos de reparación ante un accidente son similares para un auto nuevo que para uno antiguo.

Ejemplo: Si tienes un auto del año 1998 y chocas, la reparación puede ser de US$ 1,000 si no cuentas con un seguro. Mientras que estando asegurado sólo deberás abonar el copago, que dependiendo del daño y del tipo de seguro, puede bordear los US$ 150 o US$ 200.