Julio Velarde a inversionistas: “Reconstruir todo ello toma tiempo, por eso se debe tener calma”

Presidente del BCR pidió calma a los inversionistas, pese a probabilidades de un fenómeno El Niño de intensidad fuerte.

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde pidió calma a los inversionistas ante el escenario económico del país, y los efectos climáticos e internacionales que impactaron de forma negativa en el crecimiento. Estas palabras las dio durante una exposición ante la Asociación de Exportadores (ADEX).

“Reconstruir todo ello toma tiempo, por eso se debe tener calma, se está logrando de a pocos. Sin embargo, se necesitan reformas estructurales que impulsen esa recuperación y retomar un crecimiento más alto”, apuntó.

El banquero recordó el crecimiento promedio anual del Perú, el cual fue de 4.3 % en los últimos 20 años, siendo superado solo por Panamá. Incluso aseguró que nuestro desarrollo duplicó el promedio latinoamericano de 2.2 % por ello confía en la capacidad del Perú para salir de la recesión.

Sin embargo, en declaraciones a los medios, Velarde también aceptó que un fenómeno El Niño de intensidad fuerte podría afectar y hasta retrasar las inversiones.

Panorama económico en los próximos meses

Julio Velarde también explicó cuál es la perspectiva de crecimiento de nuestros principales socios comerciales; es decir China y Estados Unidos.

Si bien el crecimiento mundial se revisó al alza para este 2023, no obstante, la lenta expansión de China cerraría a la baja el 2024. Se debe recordar que el país asiático es el principal destino de los envíos primarios peruanos, especialmente de minerales.

En el caso de EE.UU., otro importante mercado de la oferta peruana, su PBI tuvo un crecimiento inesperado en el tercer trimestre del año (4.9%). “Se espera que la Reserva Federal (FED) mantenga su tasa de interés en el nivel actual hasta mediados del 2024”, expresó.

En cuanto a los precios de los combustibles y alimentos importados, detalló que empezaron a revertirse desde mediados del año pasado. El barril de petróleo pasó de US$ 115 a US$ 79, el trigo de US$ 532 a US$ 265 por tonelada y el maíz de US$ 300 a US$ 174 por tonelada, beneficiando al consumidor final pues no tendrá que pagar tanto.