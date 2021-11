Julio Velarde, presidente del BCR, se presentó en el CADE Ejecutivos 2021. | Fuente: Andina

La designación de funcionarios públicos ha sido foco de diversas polémicas en los últimos meses, por nombramientos en puestos en los que no se cumplía el perfil.

Ante esta situación el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, comentó que en las designaciones debería primar la calificaciones de quienes se elige y no el tema político.

"No quiero referirme a ninguna institución en particular, pero un aspecto es que no responda a caprichos de quien esté en el poder la designación de funcionarios. El segundo aspecto es que tienen que ser básicamente meritocráticos, no necesariamente autónomos, pero que tengan un pedido claro cuando se nombra al jefe de una institución y no pueda ser removido simplemente por el capricho de alguien", señaló durante su participación en el CADE Ejecutivos 2021.

Velarde indicó que es necesario fomentar la competencia y agregó que "muchas veces los enemigos de las reformas, son los beneficiarios de las reformas que estuvieron antes".

Asimismo, comentó que los ingresos fiscales de los últimos 20 años son los más altos alcanzados, sin embargo se han ido a obras publicas poco eficientes pues "muchas veces la burocracia se ha servido a sí misma".

Debido a la necesidad de una mayor calidad de servicios públicos, Velarde sostuvo que sería necesaria la existencia de un servicio civil e iniciar un proceso de descentralización.

"Lo ideal es que pudiera un servicio civil, que también se aplicara a gobierno regionales y municipios, de tal forma que se nombre a la gente que tenga mayores calificaciones y que no sea simplemente un favor político", agregó.