El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, pidió al Congreso de la República nombrar a personas capacitadas para que asuman los tres puestos en el directorio de esta institución que están pendientes.

"En este caso, para la inflación, no es tan importante. Ahora lo que le toca es nombrar a los directores, si nombra gente capacitada, tiene que ser lo ideal y eso creo que ayudaría bastante", apuntó.



Durante su exposición en la CADE 2021, Velarde consideró que el problema de la inflación es uno de los desafíos más importantes en materia económica, no solo en el Perú, y estimó que estará dentro de la agenda pública durante "una buena parte del próximo año". El titular del BCR señaló que, si bien es un fenómeno mundial, "no es tan difícil controlarlo".

"Lo preocupante es que la inflación más alta ha sido en alimentos y energía y perjudica a los más pobres, pero responde a factores externos (…) Aunque el BCR eleve la tasa de interés a 500 %, el precio del petróleo no va a caer. Lo que podemos tener es un descenso de la inflación por las malas razones, porque recesamos severamente otros factores", apuntó.

Otro desafío, comentó, es cómo reemprender el crecimiento, para lo cual resulta necesario que las acciones que tome el Gobierno permitan recuperar la confianza de los agentes económicos durante los próximos años. Asimismo, señaló la importancia de atacar los problemas que afectan al país desde hace varios años, como la pobreza rural.

En otro momento, Velarde se refirió a la necesidad de optimizar el gasto público y mejorar los procesos de nombramientos de funcionarios. Al respecto, sugirió un servicio civil que también se aplique a los gobiernos regionales y municipales, de tal forma que se nombre a personas "que tengan mayores calificaciones y que no sea simplemente un favor político".

"Pero es un proceso difícil, he visto muchos planteamientos que se han hecho, inclusive reducir el número de distritos, quitar algunas atribuciones que tienen en este momento los gobiernos regionales, pero no es mi tema, lo cierto es que no está funcionando bien y algo tiene que hacerse", indicó.

