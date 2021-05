Keiko Fujimori dijo: “Lo que propongo es el canon para el pueblo: el 40% del canon se repartirá directamente a la población. De esta manera vamos a aliviar y trabajar de la mano con todos ustedes” | Fuente: Andina

La candidata presidencial, Keiko Fujimori, ofreció entregar el 40% del canon a la población en un eventual gobierno suyo, con el fin de aliviar la pobreza.

Estos recursos, obtenidos de la explotación económica de recursos naturales como minerales e hidrocarburos, han sumado cerca de S/ 62,000 millones en los últimos 20 años y deberían ser usados por los gobiernos regionales en proyectos de inversión en beneficio de la población.

Pero, ¿qué tan viable es la propuesta de la candidata de Fuerza Popular de entregar parte de este canon?

"En cuanto a lo técnico, es posible. Creo que la decisión de cómo se distribuye el canon es algo que puede analizarse y revisarse. Recordemos que el canon va a parte de los gobiernos regionales, a los municipios. Destinar parte de ese canon directamente a las personas va a significar retirarle el canon a estas otras instituciones, las autoridades regionales van a ver mermar su presupuesto de acción", comenta el ex ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez.

Para hacer posible la medida, Vásquez señala que se tendría que hacer una negociación entre las autoridades regionales que verían reducido su presupuesto por el canon.

Si es posible implementar este cambio, ¿qué consecuencias podría tener una propuesta de este tipo?

El ex ministro señala que si se hace una apropiada distribución, sobre todo en las zonas aledañas de impacto directo de estos lugares donde se desarrollan los proyectos mineros, esto generaría una percepción de un beneficio directo que no se da en este momento.

"Gran parte del problema (actual) es que estos recursos del canon no se han invertido precisamente en las zonas aledañas a los desarrollos mineros, y la gente con justa preocupación ven como otros lugares ven como mejoran su infraestructura y la comunidad que está pegada, no lo hace", explicó el ex ministro.

Sin embargo, Vásquez señala que se requieren más detalles sobre esta propuesta para conocer a precisión la negociación que se plantearía, pues hasta ahora "hay un cierto nivel de populismo en las propuestas".