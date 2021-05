La lideresa del fujimorismo agradeció el respaldo de algunos partidos que le expresaron su apoyo de cara a la segunda vuelta. | Fuente: Andina

Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, se pronunció la noche de este sábado respecto de la última encuesta de Ipsos / América TV, que la ubica 9 puntos porcentuales por debajo del postulante de Perú Libre, Pedro Castillo a 5 semanas de la segunda vuelta electoral.

En declaraciones a RPP Noticias, la lideresa fujimorista dijo tomar con humildad los resultados de dicho estudio y señaló que ya comienza a mostrar una tendencia, aunque reconoció que aún queda mucho para los comicios.

“(Recibo la encuesta) con optimismo, pero también con mucha humildad porque si bien es cierto que vemos una tendencia ya, pero creo que todavía nos falta un largo camino”, manifestó la postulante.

Según la última encuesta realizada por Ipsos / América TV, Pedro Castillo lidera la intención de voto con el 43%, mientras que Keiko Fujimori obtiene un 34% del respaldo de la ciudadanía. En tanto un 13% votaría blanco o viciado y los indecisos llegan al 10%.

Sobre debate y apoyo de partidos

También se refirió al pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre la falta de acuerdo respecto de los debates que plantean para realizar antes del balotaje. Según precisó es necesario que los encuentros se realicen para que la ciudadanía pueda conocer lasqué propone cada uno.

En cuanto al respaldo que ha recibido de Alianza para el Progreso, Victoria Nacional y el Partido Popular Cristiano, Keiko Fujimori expresó su gratitud, pero dijo que es consciente que no es un respaldo a ella, sino a la democracia. Agregó que llamó a George Forsyth y Alberto Beingolea y que espera también conversar con César Acuña.

Negó haberse vacunado

Al ser consultada sobre las versiones que indican que ya habría recibido una vacuna contra el nuevo coronavirus, la candidata negó rotundamente esa afirmación y señaló que esperará la inoculación para cuando sea su momento. Dijo también que cumple con las normas de bioseguridad y pide a sus simpatizantes que también lo hagan.

“Es absolutamente falso que yo me haya vacunado, espero poder hacerlo en su momento cuando el Gobierno determine los procedimientos y cuando a mí me corresponda. Me cuido uso la doble mascarilla y siempre recomiendo a todas las personas que participan en nuestros eventos de mantener nuestra distancia y de cubrirnos con las mascarillas”, manifestó.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿Son una buena idea los pasaportes de inmunización? El Dr. Elmer Huerta responde: