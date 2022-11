Actualmente la economía sigue creciendo, pero estamos pasando por una desaceleración. | Fuente: Andina

Esta semana el ministro de economía, Kurt Burneo, descartó que el Perú esté cerca de una recesión y consideró que el país no está enfrentando una crisis económica.

"Yo no diría que estamos con crisis económica, ¿cuál crisis económica? la economía sigue creciendo, bajito, pero sigue creciendo", señaló en una reciente conferencia.

Pero, ¿es correcto afirmar que el país no enfrenta una crisis económica?

En agosto el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proyectó que el crecimiento económico del Perú sería de 3.3% al cierre de este año, pero recientemente corrigió esta estimación e indicó que solo se avanzaría entre 2.7% y 3%.

Para Eduardo Jiménez, economista y jefe del sistema de información de Macroconsult, los datos evidencian una desaceleración debido a la incertidumbre y menor confianza de los inversionistas, pero precisa que aún no podría decirse que ya estamos en una crisis.

"Una crisis económica se entiende normalmente como una recesión, no estamos en ello. El problema del Perú es que vamos a tener un bajísimo crecimiento que no permite avanzar a ningún sitio. Las proyecciones para los próximos años son apenas por encima de 2%, eso es un crecimiento tan bajo que no permite que indicadores sociales como pobreza, empleo, ingresos y formalidad se recuperen", explicó a RPP.

El jefe de estudios económicos del Instituto Peruano de Economía (IPE), Víctor Fuentes, coincide en que por el momento no hay signos de una crisis económica.

"La economía peruana se enfrenta a una clara desaceleración económica luego de crecer 3.5% durante la primera mitad del año, se estima que el PBI habría crecido sólo 1.7% durante el tercer trimestre debido a un menor dinamismo del consumo y de la inversión", comentó.

Fuentes agregó que el PBI esperado para el próximo año por el MEF, de entre 3.1% y 3.9%, tiene un sesgo muy positivo pues se proyecta una fuerte caída de la inversión privada.

Ambos economistas coinciden en que no se podría afirmar que se espera una recesión para el 2023, pero advierten que el Perú se encamina a una senda de crecimiento mediocre.

Jiménez señala que para una crisis económica en el país podría ocurrir en un escenario en el cual se produzca un choque muy fuerte, por ejemplo una recesión global o un cambio de la Constitución.